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    Слуцкий – о клипе Little Big на «Евровидение»: «Найдешь меня на видео? Это легко»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост в инстаграме, предложив найти себя в клипе российской группы Little Big, снятом для конкурса «Евровидение». В 2020 году он не состоится.

    «Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдeшь меня на этом видео? (это очень легко)» – написал Слуцкий.

    • «Евровидение» перенесли из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky) 22 Мар 2020 в 11:51 PDT

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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