Слуцкий – о клипе Little Big на «Евровидение»: «Найдешь меня на видео? Это легко»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост в инстаграме, предложив найти себя в клипе российской группы Little Big, снятом для конкурса «Евровидение». В 2020 году он не состоится.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдeшь меня на этом видео? (это очень легко)» – написал Слуцкий.

«Евровидение» перенесли из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.

РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.