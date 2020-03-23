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  • Слуцкий – о клипе Little Big на «Евровидение»: «Найдешь меня на видео? Это легко»

Слуцкий – о клипе Little Big на «Евровидение»: «Найдешь меня на видео? Это легко»

23 марта 2020, 12:10
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост в инстаграме, предложив найти себя в клипе российской группы Little Big, снятом для конкурса «Евровидение». В 2020 году он не состоится.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдeшь меня на этом видео? (это очень легко)» – написал Слуцкий.

  • «Евровидение» перенесли из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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DENZILLO-Спартак
1584962352
дурачёк, мля....
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DOCTOR PENALTY
1584966223
Я сразу узнал: третий справа.
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Hektor 84
1584977560
Заберите у этого дурачка гаджет
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Черкизовский Кот
1584983264
И Евро, и ЕвроВижн в этом году не состоятся. Отличие в том, что только на одном из мероприятий наша команда была в числе фаворитов. И это я не про футболистов.
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