Черчесов: «Перенос Евро – это не разочарование и даже не трагедия»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении перенести чемпионат Европы на следующий год.

«Перенос Евро – это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым (Александр Алаев, генеральный секретарь РФС – примечание «Бомбардира») все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Конечный вариант был таким. Если ничего не будет, смысл тогда собирать основных игроков. Зачем их выдергивать, если игр нет?

Хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда мы играли с «Динамо». Третьи-четвертые из нашего списка номера бы приехали. Мы бы недельку поработали, оценили их. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное», – сказал Черчесов.

Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.

Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

Черчесов: «Если ситуация требует, то Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

Черчесов: «Я бы не стал менять логотип и название Евро-2020»