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  • Черчесов: «Перенос Евро – это не разочарование и даже не трагедия»

Черчесов: «Перенос Евро – это не разочарование и даже не трагедия»

23 марта 2020, 01:39
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении перенести чемпионат Европы на следующий год.

«Перенос Евро – это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым (Александр Алаев, генеральный секретарь РФС – примечание «Бомбардира») все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Конечный вариант был таким. Если ничего не будет, смысл тогда собирать основных игроков. Зачем их выдергивать, если игр нет?

Хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда мы играли с «Динамо». Третьи-четвертые из нашего списка номера бы приехали. Мы бы недельку поработали, оценили их. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное», – сказал Черчесов.

  • Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
  • Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
  • Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Axe111
1584935149
Перенесли позор на годик,какая разница
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vladimir-7
1584942206
Для С.Черчесова перенос Евро-2020, это не разочарование и даже не трагедия, а это счастье. Деньги платят, а работать не надо, сиди дома или в коттедже в Австрии и отдыхай.
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zigbert
1584986354
Да это и правильно. У всех сборных просто не будет времени подготовится к турниру. Это время будет занято доигрыванием внутренних чемпионатов.
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