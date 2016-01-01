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    Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о шансах нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

    «Я могу спокойно сказать: у нас уже была ситуация на ваших глазах после Монако, после чемпионата Европы. Он там что-то набедокурил. Все его поливали-поливали. Понятно, мы маленькую паузу сделали.

    Начал забивать – мы его вызвали. Независимо от того, кто-то его любил или не любил. Он играл хорошо, мы его вызвали, не обращая внимания ни в ту, ни в другую сторону. На нас подействовать сложновато.

    Та встреча прошла так, не очень приятно, потому что – мы-то его вызвали – он пенальти не забил в Катаре. Еще раз говорю: ни на что не обращаем внимание. Футболист вышел, играет, проявляет свои лучшие качества. Будет играть, будет необходимость…

    Что самое интересное – мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…

    Теперь его задача – проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Он будет нужен – значит, мы будем принимать то или иное решение.

    Мы работали два года в одном клубе. У него номер был рядом со мной, буквально следующая дверь, поэтому он знает, что у нас эмоций нет. В этой ситуации эмоции вообще не нужны», – заявил Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +319

      Rabinovi_ch 8 минут назад

      Читаю комментарии и диву даюсь.
      По ним мне кажется, что Черчесов руководить игроками уровня Германии, Англии, Италии, Хорватии, Франции и т.д и не может с ними выиграть какой-то сраный чемпионат Европы... Ну ей богу, из Тульского Арсенала игроки куда сильнее чем из Тоттенхема, а сравнить например тот-же Зенит и Барселону, это унижать Зенит...
      Успокойтесь, истерички. Уровень сборной сейчас именно тот, который есть. Большего с тем набором игроков который есть, не достичь.
      Ну да, все дураки а вы умные. Были бы тренерами, вы бы эх, каждый ЧМ брали!

      1
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      Рейтинг: +5342

      paracetamol 22 минуты назад

      А весь позор поражений - с тобой!

      0
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      Рейтинг: +1795

      alarm 1 час назад

      с учётом того, какой дефицит нападающих в сборной, что даже всяких комличенков выдёргивали из хреновых лиг - ну, как бы, очевидно, что кокорин вернётся. вопрос в схеме. вешать всей командой на дзюбу - или играть тактично. в последнем усатый не эксперт.

      1
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      Рейтинг: +7502

      BRO_football 1 час назад

      Какие успехи? Какие победы? Над кем? Над Сан-Марино, Кипром, Шотландией и Казахстаном? О да, это нужно быть сильной командой, чтобы без Кокорина в составе победить эти сборные.
      Разве что на домашнем ЧМ смогли не обосраться без Кокорина. Но это единичный случай.
      В любом случае, нападающие нам нужны. И если Кокорин будет прогрессировать, то его надо взять, несмотря на его прошлое.

      3
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      Рейтинг: +68

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Кажется Черчесов начал забывать, что он тоже должен доказывать, что нужен сборной России.

      2
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      Рейтинг: +1273

      Genz 1 час назад

      Черкес тупой. Аулом был, аулом остался. Партупею не снимает

      2
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      Рейтинг: +7946

      alex1951 1 час назад

      ...черчес чего то бабочку лохматит , базар мутный....

      3
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      Рейтинг: +868

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Без него, без него…
      Все победы и успехи, без него..
      (Михаил Стасов)

      1
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      Рейтинг: +2575

      Борат 1 час назад

      Чучело усатое что-то об успехах заговорил ... нулина на домашний ЧМ нахаляву попал, там ему испанцев купили, а он себя пупом земли возомнил ! Стыдно за этого усатого мясного рылу ! Гыгы

      6
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      Рейтинг: +1614

      KPCCSPB 1 час назад

      Тварь ты усатая, если для тебя это успехи за три года, то побед стоящих мы не увидим это точно... Даже не в Кокорине дело, а в том, что лидеры своих клубов ничего не могут сделать в сборной, потому что непонятно, во что играет усатый, тут и Месси бы загнулся, от таких тактик.

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