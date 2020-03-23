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  • Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

23 марта 2020, 08:10
26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о шансах нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«Я могу спокойно сказать: у нас уже была ситуация на ваших глазах после Монако, после чемпионата Европы. Он там что-то набедокурил. Все его поливали-поливали. Понятно, мы маленькую паузу сделали.

Начал забивать – мы его вызвали. Независимо от того, кто-то его любил или не любил. Он играл хорошо, мы его вызвали, не обращая внимания ни в ту, ни в другую сторону. На нас подействовать сложновато.

Та встреча прошла так, не очень приятно, потому что – мы-то его вызвали – он пенальти не забил в Катаре. Еще раз говорю: ни на что не обращаем внимание. Футболист вышел, играет, проявляет свои лучшие качества. Будет играть, будет необходимость…

Что самое интересное – мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…

Теперь его задача – проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Он будет нужен – значит, мы будем принимать то или иное решение.

Мы работали два года в одном клубе. У него номер был рядом со мной, буквально следующая дверь, поэтому он знает, что у нас эмоций нет. В этой ситуации эмоции вообще не нужны», – заявил Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сочи Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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ZENIT***
1584901597
Доходчиво! Без блеяния и дули в кормане.
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alex1951
1584904301
...черчес чего то бабочку лохматит , базар мутный....
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Соня Мармеладова
1584905512
Кажется Черчесов начал забывать, что он тоже должен доказывать, что нужен сборной России.
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BRO_football
1584905515
Какие успехи? Какие победы? Над кем? Над Сан-Марино, Кипром, Шотландией и Казахстаном? О да, это нужно быть сильной командой, чтобы без Кокорина в составе победить эти сборные. Разве что на домашнем ЧМ смогли не обосраться без Кокорина. Но это единичный случай. В любом случае, нападающие нам нужны. И если Кокорин будет прогрессировать, то его надо взять, несмотря на его прошлое.
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Rabinovi_ch
1584908643
Читаю комментарии и диву даюсь. По ним мне кажется, что Черчесов руководить игроками уровня Германии, Англии, Италии, Хорватии, Франции и т.д и не может с ними выиграть какой-то сраный чемпионат Европы... Ну ей богу, из Тульского Арсенала игроки куда сильнее чем из Тоттенхема, а сравнить например тот-же Зенит и Барселону, это унижать Зенит... Успокойтесь, истерички. Уровень сборной сейчас именно тот, который есть. Большего с тем набором игроков который есть, не достичь. Ну да, все дураки а вы умные. Были бы тренерами, вы бы эх, каждый ЧМ брали!
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Axe111
1584910766
Какие успехи лол!!!!
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Kollljan
1584936606
Насчет успехов, Черчесову надо язык свой попридержать. Никаких таких "успехов" пока не просматривается.
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neveldomha
1584941855
Все три последних года вы получали сдюлей от серьезных команд или стояли автобусом у собственных ворот. Вот и вся тактика. На такую игру можно и из ФНЛ игроков набрать.
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portero
1584951798
Кокорину еще нужно показать себя, нам пока только тапки его покпзали, а футбол отменили на большие каникулы.
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zigbert
1584973114
Первые матчи после перерыва он провел на хорошем уровне. Но так играть надо постоянно. Теперь и ЧЕ перенесли на целый год. Времени что бы присмотреться за ним у Черчесова будет много.
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