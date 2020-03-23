Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о шансах нападающего «Сочи» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«Я могу спокойно сказать: у нас уже была ситуация на ваших глазах после Монако, после чемпионата Европы. Он там что-то набедокурил. Все его поливали-поливали. Понятно, мы маленькую паузу сделали.

Начал забивать – мы его вызвали. Независимо от того, кто-то его любил или не любил. Он играл хорошо, мы его вызвали, не обращая внимания ни в ту, ни в другую сторону. На нас подействовать сложновато.

Та встреча прошла так, не очень приятно, потому что – мы-то его вызвали – он пенальти не забил в Катаре. Еще раз говорю: ни на что не обращаем внимание. Футболист вышел, играет, проявляет свои лучшие качества. Будет играть, будет необходимость…

Что самое интересное – мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…

Теперь его задача – проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Он будет нужен – значит, мы будем принимать то или иное решение.

Мы работали два года в одном клубе. У него номер был рядом со мной, буквально следующая дверь, поэтому он знает, что у нас эмоций нет. В этой ситуации эмоции вообще не нужны», – заявил Черчесов.