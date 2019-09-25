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    Черчесов: «Я бы не стал менять логотип и название Евро-2020»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что УЕФА не стоит менять логотип и название перенесенного из-за коронавируса чемпионата Европы.

    «Я бы не стал менять логотип и название турнира: красиво выглядит, поэтому пускай остаeтся прежним. Если поменяют название на Евро-2021, то это уже будет не юбилейный турнир: пройдeт 61 год вместо 60. Вчера читал, что по этому вопросу пока нет решения.

    Согласитесь, если что-то менять, то это деньги. Поэтому можно оставить всe так, как и было. Такое ведь тоже произойдeт впервые в истории – Евро-2020 сыграем в 2021 году», – сказал Черчесов.

    • Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
    • Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
    • Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

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    Источник: «Чемпионат»

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