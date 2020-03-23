Черчесов: «Я бы не стал менять логотип и название Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что УЕФА не стоит менять логотип и название перенесенного из-за коронавируса чемпионата Европы.

«Я бы не стал менять логотип и название турнира: красиво выглядит, поэтому пускай остаeтся прежним. Если поменяют название на Евро-2021, то это уже будет не юбилейный турнир: пройдeт 61 год вместо 60. Вчера читал, что по этому вопросу пока нет решения.

Согласитесь, если что-то менять, то это деньги. Поэтому можно оставить всe так, как и было. Такое ведь тоже произойдeт впервые в истории – Евро-2020 сыграем в 2021 году», – сказал Черчесов.

Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.

Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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