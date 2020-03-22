Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о том, как перенос Евро-2020 повлияет на возрастных кандидатов в национальную команду.

«Кто как будет выступать, тот и будет играть в сборной, несмотря на возраст. Гилерме 35 будет, что для вратаря не проблема. Я сам играл до 40 и к себе в паспорт не заглядывал. Почему должен заглядывать к другим?

По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной и забил решающий в Шотландии. Почему мы должны сами искусственно что-то делать? Если бы сегодня был игрок, превосходящий Жиркова, Юра бы уже не играл (в сборной). Он дает команде как спортсмен и человек определенные плюсы. Почему мы должны отказываться от человека, который предан сборной?» – сказал Черчесов.