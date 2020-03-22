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  • Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

22 марта 2020, 20:31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о том, как перенос Евро-2020 повлияет на возрастных кандидатов в национальную команду.

«Кто как будет выступать, тот и будет играть в сборной, несмотря на возраст. Гилерме 35 будет, что для вратаря не проблема. Я сам играл до 40 и к себе в паспорт не заглядывал. Почему должен заглядывать к другим?

По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной и забил решающий в Шотландии. Почему мы должны сами искусственно что-то делать? Если бы сегодня был игрок, превосходящий Жиркова, Юра бы уже не играл (в сборной). Он дает команде как спортсмен и человек определенные плюсы. Почему мы должны отказываться от человека, который предан сборной?» – сказал Черчесов.

  • Евро-2020 перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
  • Сейчас Жиркову 36 лет.
  • Он становился призером Евро-2008.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Жирков Юрий Гилерме Черчесов Станислав
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