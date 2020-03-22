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  • Черчесов: «Если ситуация требует, то Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

Черчесов: «Если ситуация требует, то Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

22 марта 2020, 23:39
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии со своими коллегами из клубов РПЛ.

«Мы встречались с Доменико Тедеско один раз: посидели, пообщались. Созваниваемся ли мы в еженедельном режиме? Нет, но если ситуация требует, то он может мне позвонить, как и я ему.

Отношения с другими тренерами? Допустим, с тренером «Оренбурга» я незнаком, да и на сегодняшний день нет причины им звонить. Из «Оренбурга» тоже можно попасть в сборную, мы же вызывали Алексея Сутормина. Он не смог приехать, потому что не ожидал нашего звонка и у него свадьба назначена была. Естественно, свадьбу мы не стали переносить, потому что это жизненный момент, в итоге не стали дeргать его.

А так с тренерами клубов, где выступают интересующие нас игроки, мы общаемся», – сказал Черчесов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Давид59
1584940717
Опять про себя во множественном числе. С Тедеско, наверное, свой немецкий оттачивает. Как никак в Дрездене в своё время не думал о секундах с высока
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paracetamol
1584941383
Знаем, знаем, свинская солидарность.
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vladimir-7
1584943798
Зачем Тедеско звонить Черчесову, непонятно, может быть наоборот, Черчесов сам ему звонит и просит задержаться в спартаке, по крайней мере, до 2022 года, пока лысый числится тренером в сборной РФ.
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