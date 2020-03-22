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    Черчесов: «Если ситуация требует, то Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии со своими коллегами из клубов РПЛ.

    «Мы встречались с Доменико Тедеско один раз: посидели, пообщались. Созваниваемся ли мы в еженедельном режиме? Нет, но если ситуация требует, то он может мне позвонить, как и я ему.

    Отношения с другими тренерами? Допустим, с тренером «Оренбурга» я незнаком, да и на сегодняшний день нет причины им звонить. Из «Оренбурга» тоже можно попасть в сборную, мы же вызывали Алексея Сутормина. Он не смог приехать, потому что не ожидал нашего звонка и у него свадьба назначена была. Естественно, свадьбу мы не стали переносить, потому что это жизненный момент, в итоге не стали дeргать его.

    А так с тренерами клубов, где выступают интересующие нас игроки, мы общаемся», – сказал Черчесов.

    Черчесов: «По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет»

    Черчесов – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Все победы и успехи за три года – без него»

    Источник: «Чемпионат»

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    22.03.2020 23:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      alarm 2 часа назад

      за спартак очень стыдно!

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