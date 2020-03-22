Черчесов: «Если ситуация требует, то Тедеско может мне позвонить, как и я ему»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии со своими коллегами из клубов РПЛ.

«Мы встречались с Доменико Тедеско один раз: посидели, пообщались. Созваниваемся ли мы в еженедельном режиме? Нет, но если ситуация требует, то он может мне позвонить, как и я ему.

Отношения с другими тренерами? Допустим, с тренером «Оренбурга» я незнаком, да и на сегодняшний день нет причины им звонить. Из «Оренбурга» тоже можно попасть в сборную, мы же вызывали Алексея Сутормина. Он не смог приехать, потому что не ожидал нашего звонка и у него свадьба назначена была. Естественно, свадьбу мы не стали переносить, потому что это жизненный момент, в итоге не стали дeргать его.

А так с тренерами клубов, где выступают интересующие нас игроки, мы общаемся», – сказал Черчесов.

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