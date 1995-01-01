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    Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: «Сезон АПЛ нужно доиграть, здесь не может быть компромиссов»

    Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер полагает, что сезон АПЛ нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 12000 человек.

    «Сезон АПЛ должен быть доигран, здесь не может быть компромиссов. Мы должны играть, сколько бы времени это ни потребовало. Заморозить таблицу считаю неприемлемым. АПЛ – это 38 матчей. В спорте может случиться что угодно», – сказал Уайлдер.

    • АПЛ не возобновится раньше 30 апреля.
    • «Шеффилд Юнайтед» идет в таблице седьмым.
    • В прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» играл в Чемпионшипе.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9512

      Cules2013 43 минуты назад

      Ышо бы, Шеффилду хочется в еврокубки.

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