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    Глеб: «Я не горел желанием переходить в «Барселону». Агенты навязали»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, как переходил из «Арсенала» в «Барселону». Белорус был готов остаться в Англии.

    «Арсен Венгер не хотел, чтобы я уходил. Он обиделся, когда я ушел. Я тоже не особо горел желанием уходить в «Барселону». Агенты навязали мне это решение. Не знаю почему. Другие варианты были – «Интер» и «Бавария». «Барселона» была более настойчива», – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.

    • Глеб в марте завершил карьеру игрока.
    • С «Барселоной» игрок брал Лигу чемпионов.
    • Больше всего матчей в течение карьеры Глеб провел за «Штутгарт».

    Источник: ютуб-канал «Вацко Live»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2542

      Борат 53 минуты назад

      Агентам лишь бы бабла наварить а потом всем стыдно за спартак ! Так что нужно своей головой думать, ну а рылам форменный позор !!! Гыгы

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