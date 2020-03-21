Глеб: «Я не горел желанием переходить в «Барселону». Агенты навязали»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, как переходил из «Арсенала» в «Барселону». Белорус был готов остаться в Англии.

«Арсен Венгер не хотел, чтобы я уходил. Он обиделся, когда я ушел. Я тоже не особо горел желанием уходить в «Барселону». Агенты навязали мне это решение. Не знаю почему. Другие варианты были – «Интер» и «Бавария». «Барселона» была более настойчива», – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.