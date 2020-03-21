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  • Глеб: «Я не горел желанием переходить в «Барселону». Агенты навязали»

Глеб: «Я не горел желанием переходить в «Барселону». Агенты навязали»

21 марта 2020, 22:45
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Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, как переходил из «Арсенала» в «Барселону». Белорус был готов остаться в Англии.

«Арсен Венгер не хотел, чтобы я уходил. Он обиделся, когда я ушел. Я тоже не особо горел желанием уходить в «Барселону». Агенты навязали мне это решение. Не знаю почему. Другие варианты были – «Интер» и «Бавария». «Барселона» была более настойчива», – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.

  • Глеб в марте завершил карьеру игрока.
  • С «Барселоной» игрок брал Лигу чемпионов.
  • Больше всего матчей в течение карьеры Глеб провел за «Штутгарт».

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Испания. Примера Белоруссия. Высшая лига Барселона Глеб Александр
Комментарии (1)
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Cules2013
1584859882
Судя по его интервью, у него было только одно желание - пить пиво. Вот поэтому он никем в итоге и не стал. Когда-то он мне даже нравился, но потом, как открыл рот и начал давать разные вью, то запахло вторым Уткиным.
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