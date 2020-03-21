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Джикия показал видео лучшего гола в карьере

21 марта 2020, 00:03
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме гол, который считает лучшим в карьере. По мнению футболиста, такой он забил в футболке «Амкара» в матче Кубка России против «Локомотива».

Мяч случился в 1/8 финала Кубка России-2015/16. Джикия забил ударом со штрафного, ворота защищал Илья Абаев.

  • Джикия играл в Перми с 2015 по 2016 год.
  • Затем защитник перешел в «Спартак» и стал чемпионом России.
  • Сейчас РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: инстаграм Георгия Джикии
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1584741290
Принято! Ставь на поток!
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vka1970
1584743041
Да, удар действительно хорошим вышел.Не грех вспомнить.
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нейтральныйкакникто
1584756626
Отлично ударил. Но для полноты картины ,следовало бы и опубликовать свой самый косячный момент , из-за которого был пропущен гол. А то ишь какой МАСТЕР-ЗМС
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Диктор
1584758576
Красивый гол.
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Добрый Бобер
1584764687
О, и Селихов тут!
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zigbert
1584794825
Будем надеется что буду еще красивее.
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