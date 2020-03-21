Джикия показал видео лучшего гола в карьере

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме гол, который считает лучшим в карьере. По мнению футболиста, такой он забил в футболке «Амкара» в матче Кубка России против «Локомотива».

Мяч случился в 1/8 финала Кубка России-2015/16. Джикия забил ударом со штрафного, ворота защищал Илья Абаев.