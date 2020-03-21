Джикия показал видео лучшего гола в карьере

Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал в инстаграме гол, который считает лучшим в карьере. По мнению футболиста, такой он забил в футболке «Амкара» в матче Кубка России против «Локомотива».
Мяч случился в 1/8 финала Кубка России-2015/16. Джикия забил ударом со штрафного, ворота защищал Илья Абаев.
- Джикия играл в Перми с 2015 по 2016 год.
- Затем защитник перешел в «Спартак» и стал чемпионом России.
- Сейчас РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Источник: инстаграм Георгия Джикии