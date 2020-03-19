Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о некоторых нападающих, которым ему приходилось противостоять в матчах РПЛ.

«Самый тяжeлый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьeт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!». Помните, как на турнире в Австрии Набу [Кирилл Набабкин] удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть», -сказал Дивеев.