Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

19 марта 2020, 20:35
13

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о некоторых нападающих, которым ему приходилось противостоять в матчах РПЛ.

«Самый тяжeлый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьeт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!». Помните, как на турнире в Австрии Набу [Кирилл Набабкин] удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть», -сказал Дивеев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Палмейрас Адриано Луис Дивеев Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1584640520
Наверное в каждой команде есть такой. У ЦСКА - Карпов. Хоть в каждом матче удаляй.
Ответить
serhio80
1584640994
Нет *****, только дивееву можно по ногам лупить)
Ответить
Владислав Vlad
1584658678
А в балете не пинаются.)))
Ответить
Hektor 84
1584661199
У вас есть такой же персонаж Карпов. А еще раньше был Вернблум.
Ответить
Hektor 84
1584661369
Вернблум вообще конченая гнида и рожа у него соответствующая. Подлее его в нашем чемпионате футболистов не было.
Ответить
vka1970
1584686495
А что Дивеев про Вернблума молчит ?Он, что святой агнец что ли ? Этого костолома надо было автоматом как минимум в одном матче из трёх удалять.Так чисто для профилактики.))
Ответить
kolyma999
1584692131
Уж как Тсюба своими ветвями машет,не каждый сможет.
Ответить
Волька
1584712035
Поплачь девочка-целочка!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+