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    Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о некоторых нападающих, которым ему приходилось противостоять в матчах РПЛ.

    «Самый тяжeлый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьeт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!». Помните, как на турнире в Австрии Набу [Кирилл Набабкин] удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть», -сказал Дивеев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1528

      serhio80 24 минуты назад

      Нет *****, только дивееву можно по ногам лупить)

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      Рейтинг: +10327

      vladimir-7 > serhio80 15 минут назад

      Ну да, только Джикии и Жиго разрешено дубасить всех по ногам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1988

      lordmrv 32 минуты назад

      Наверное в каждой команде есть такой. У ЦСКА - Карпов. Хоть в каждом матче удаляй.

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      Рейтинг: +10327

      vladimir-7 > lordmrv 11 минут назад

      Карпову простительно, он молодой еще, не опытный защитник,
      а вот Адриано, этот злой и не по спортивным принципам игрок.

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