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    «Сельта» Смолова отказалась от прохождения тестирования на коронавирус

    Руководство «Сельты», где играет россиянин Федор Смолов, решило отказаться от прохождения тестов на коронавирус, так как есть люди, более нуждающиеся в этом.

    В клубе считают, что футболисты не должны иметь привилегий по отношению к другим представителям общества.

    Вместе с тем игроки «Сельты» сейчас полностью изолированы и соблюдают карантин. Каждый день медицинский персонал команды связывается со всеми футболистами и тренерским штабом. Пока симптомов коронавируса ни у кого из них не выявлено.

    • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
    • В его активе один гол в шести матчах.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13887

      bset 35 минут назад

      Так-так-так. А что по поводу Монако Головина?

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