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  • «Сельта» Смолова отказалась от прохождения тестирования на коронавирус

«Сельта» Смолова отказалась от прохождения тестирования на коронавирус

19 марта 2020, 17:05
2

Руководство «Сельты», где играет россиянин Федор Смолов, решило отказаться от прохождения тестов на коронавирус, так как есть люди, более нуждающиеся в этом.

В клубе считают, что футболисты не должны иметь привилегий по отношению к другим представителям общества.

Вместе с тем игроки «Сельты» сейчас полностью изолированы и соблюдают карантин. Каждый день медицинский персонал команды связывается со всеми футболистами и тренерским штабом. Пока симптомов коронавируса ни у кого из них не выявлено.

  • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
  • В его активе один гол в шести матчах.

Источник: Marca
Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (2)
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bset
1584627524
Так-так-так. А что по поводу Монако Головина?
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sobaka120982
1584634393
Ну денег нет на это понятно))))
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