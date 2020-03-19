«Сельта» Смолова отказалась от прохождения тестирования на коронавирус

Руководство «Сельты», где играет россиянин Федор Смолов, решило отказаться от прохождения тестов на коронавирус, так как есть люди, более нуждающиеся в этом.
В клубе считают, что футболисты не должны иметь привилегий по отношению к другим представителям общества.
Вместе с тем игроки «Сельты» сейчас полностью изолированы и соблюдают карантин. Каждый день медицинский персонал команды связывается со всеми футболистами и тренерским штабом. Пока симптомов коронавируса ни у кого из них не выявлено.
- Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Смолов перешел в «Сельту» в январе на правах аренды.
- В его активе один гол в шести матчах.
Источник: Marca