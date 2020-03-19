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Тиль к началу апреля восстановится от мышечной травмы

19 марта 2020, 06:55

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированного полузащитника московской команды Гуса Тиля.

«У Тиля контактное повреждение одной из мышц, которое случилось в матче [с «Краснодаром»]. Такие травмы в футболе бывают и достаточно часто. Если бы РПЛ продолжила играть после пауз на матчи сборных, думаю, Гус был бы готов принять участие в ближайшей игре [5 апреля с «Уфой»], он был бы здоров», – сказал Бутовский.

  • Прошлым летом «Спартак» купил голландца за 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Тиль забил один гол и сделал три ассиста в 17 матчах.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус
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