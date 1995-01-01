Тиль к началу апреля восстановится от мышечной травмы

Тиль это что за неликвид? Гыгыгы
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированного полузащитника московской команды Гуса Тиля.
«У Тиля контактное повреждение одной из мышц, которое случилось в матче [с «Краснодаром»]. Такие травмы в футболе бывают и достаточно часто. Если бы РПЛ продолжила играть после пауз на матчи сборных, думаю, Гус был бы готов принять участие в ближайшей игре [5 апреля с «Уфой»], он был бы здоров», – сказал Бутовский.
- Прошлым летом «Спартак» купил голландца за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне Тиль забил один гол и сделал три ассиста в 17 матчах.