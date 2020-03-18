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  • Главные новости дня. Клубы АПЛ интересуются Чаловым, в «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

Главные новости дня. Клубы АПЛ интересуются Чаловым, в «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

18 марта 2020, 22:55
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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серега кашин
1584603667
да не надо агентам и всякой шушере писать что чаловым интересубтся в апл не нужен он там и не его это уровень
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