Главные новости дня. Клубы АПЛ интересуются Чаловым, в «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

Зарплата Крыховяка – более 256 миллионов рублей в год; Чорлука получал 342 миллиона

Права на показ РПЛ просят балканские страны

Клубы Казахстана не будут платить игрокам по контрактам из-за приостановки чемпионата

В «Алавесе» коронавирус обнаружили у 15 человек

Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

«ПСЖ» разрешил игрокам покинуть Францию из-за коронавируса. Неймар улетел в Бразилию

«Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом и повысить ему зарплату до 20 миллионов в год

В «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»