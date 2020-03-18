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Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

18 марта 2020, 18:44
12

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ. Речь идет о лондонских «Кристал Пэлас», «Вест Хэме» и «Брайтоне», пишет HITC со ссылкой на газету Mirror.

Ориентировочная цена игрока летом составит 25 миллионов фунтов стерлингов. Все три клуба готовы отдать эту сумму.

  • Прошлым летом ЦСКА не продал Чалова «Кристал Пэлас» из-за кредита по стадиону.
  • В текущем сезоне РПЛ Чалов не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

Источник: HITC
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Вест Хэм Брайтон Чалов Федор
Комментарии (12)
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Соня Мармеладова
1584548317
Что за бред- то???? Мертвый Федя сейчас не нужен даже Нефтехимику .Надо реально смотреть на вещи. Он не может забить не только с игры, но даже с пенальти) Он и 15 миллионов не стоит, какие 27 млн ?)))
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BRO_football
1584549807
Полный бред. За те 4 матча, которые Чалов успел сыграть до карантина, он ничего хорошего не показал. Наоборот, он даже деградировал. Теперь даже 25 миллионов евро или фунтов стерлингов для Чалова слишком много.
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житель СПб
1584555043
Согласен с комментариями - выглядит неправдоподобно. Играет очень блекло...
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САНЁК17
1584556762
В апл?шутите,до первого апреля до ..уя время
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DOCTOR PENALTY
1584568666
Три клуба? ))) Летели как-то три утки....
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Hektor 84
1584578761
Фэйк ньюс
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petlyra
1584591786
За рубли бы продать...
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vladimir-7
1584596455
Летом увидим. В России о А.Головине тоже самое говорили, а улетел за 30 евро в Монако, играет там отлично и очень доволен и Монако им тоже довольно.
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Victor1961
1584598384
А не хило бы за такие бабки Федю сбагрить - толку от него всё равно никакого.....Жаль, что никто не возьмёт и за меньшую сумму.
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серега кашин
1584603782
его уровень даже на чемпионшип не дотягивает
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