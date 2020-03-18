Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ. Речь идет о лондонских «Кристал Пэлас», «Вест Хэме» и «Брайтоне», пишет HITC со ссылкой на газету Mirror.

Ориентировочная цена игрока летом составит 25 миллионов фунтов стерлингов. Все три клуба готовы отдать эту сумму.