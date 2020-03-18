Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ. Речь идет о лондонских «Кристал Пэлас», «Вест Хэме» и «Брайтоне», пишет HITC со ссылкой на газету Mirror.
Ориентировочная цена игрока летом составит 25 миллионов фунтов стерлингов. Все три клуба готовы отдать эту сумму.
- Прошлым летом ЦСКА не продал Чалова «Кристал Пэлас» из-за кредита по стадиону.
- В текущем сезоне РПЛ Чалов не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
Источник: HITC