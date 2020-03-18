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    Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

    В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ. Речь идет о лондонских «Кристал Пэлас», «Вест Хэме» и «Брайтоне», пишет HITC со ссылкой на газету Mirror.

    Ориентировочная цена игрока летом составит 25 миллионов фунтов стерлингов. Все три клуба готовы отдать эту сумму.

    • Прошлым летом ЦСКА не продал Чалова «Кристал Пэлас» из-за кредита по стадиону.
    • В текущем сезоне РПЛ Чалов не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: HITC

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1270

      Genz 21 минуту назад

      Чалову покуй АПЛ. Он в ЦСКА получает больше, чем зарплата в Англии

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