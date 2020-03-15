Журналист Карпов: «Гинер не продал Чалова в «Кристал Пэлас», поскольку ЦСКА не получил бы деньги за трансфер»

Инсайдер Иван Карпов объяснил, почему владелец ЦСКА Евгений Гинер не стал прошлым летом продавать в «Кристал Пэлас» форварда Федора Чалова. Дело в кредите по стадиону.

«В том году ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас». Гинер завышал цену и торговался потому, что деньги от трансфера списывались за кредит по стадиону (позднее эту проблему решили передачей акций ЦСКА — ВЭБу). То есть, продай Гинер Чалова — клуб денег не получит, а команда останется без нападающего.

Единственный способ сохранить часть выручки от продажи игрока, это завязать сделку на покупку другого футболиста. В России ЦСКА рассматривал три варианта: Эльдор Шомоуродов, Александр Соболев и Николай Комличенко в аренду. Первого отказался продавать «Ростов», по второму не договорились по деньгам, третьего не отпустила в аренду «Млада», а покупать его ЦСКА не стал.

Чалов был нужен ЦСКА. Даже если забивает по пять голов в 24 матчах и не забивает по три пенальти подряд. Свой предыдущий гол Фeдор оформил аж в начале ноября в Сочи. Но в прошлом году, если уж и продавать было молодого перспективного россиянина, то только по максимальной цене. И тут понять Гинера можно», – информирует Карпов.