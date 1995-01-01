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    Журналист Карпов: «Гинер не продал Чалова в «Кристал Пэлас», поскольку ЦСКА не получил бы деньги за трансфер»

    Инсайдер Иван Карпов объяснил, почему владелец ЦСКА Евгений Гинер не стал прошлым летом продавать в «Кристал Пэлас» форварда Федора Чалова. Дело в кредите по стадиону.

    «В том году ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас». Гинер завышал цену и торговался потому, что деньги от трансфера списывались за кредит по стадиону (позднее эту проблему решили передачей акций ЦСКА — ВЭБу). То есть, продай Гинер Чалова — клуб денег не получит, а команда останется без нападающего.

    Единственный способ сохранить часть выручки от продажи игрока, это завязать сделку на покупку другого футболиста. В России ЦСКА рассматривал три варианта: Эльдор Шомоуродов, Александр Соболев и Николай Комличенко в аренду. Первого отказался продавать «Ростов», по второму не договорились по деньгам, третьего не отпустила в аренду «Млада», а покупать его ЦСКА не стал.

    Чалов был нужен ЦСКА. Даже если забивает по пять голов в 24 матчах и не забивает по три пенальти подряд. Свой предыдущий гол Фeдор оформил аж в начале ноября в Сочи. Но в прошлом году, если уж и продавать было молодого перспективного россиянина, то только по максимальной цене. И тут понять Гинера можно», – информирует Карпов.

    • «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов евро.
    • Рыночная цена форварда – 16 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Чалов провел 22 матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Hektor 84 23 минуты назад

      Просто в кристалл убедились что Чалов дно

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      Рейтинг: +39

      borat-chmo 56 минут назад

      Федя подсдулся конечно же.

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      Рейтинг: +10272

      vladimir-7 1 час назад

      Хоть ты, как пишешь болельщик ЦСКА, но верится с трудом и тебе бы научиться излагать свои мысли, а то не очень понятно, что ты хотел
      сказать, особенно в последнем предложении. Может быть ты КРЫСА.

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      Рейтинг: +271

      кто там 3 часа назад

      Ахахах. Не всё гинеру кидать других. похоронил он своё детище, великий ЦСКА, одним стадионом..

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