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  • Журналист Карпов: «Гинер не продал Чалова в «Кристал Пэлас», поскольку ЦСКА не получил бы деньги за трансфер»

Журналист Карпов: «Гинер не продал Чалова в «Кристал Пэлас», поскольку ЦСКА не получил бы деньги за трансфер»

15 марта 2020, 17:20
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Инсайдер Иван Карпов объяснил, почему владелец ЦСКА Евгений Гинер не стал прошлым летом продавать в «Кристал Пэлас» форварда Федора Чалова. Дело в кредите по стадиону.

«В том году ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас». Гинер завышал цену и торговался потому, что деньги от трансфера списывались за кредит по стадиону (позднее эту проблему решили передачей акций ЦСКА — ВЭБу). То есть, продай Гинер Чалова — клуб денег не получит, а команда останется без нападающего.

Единственный способ сохранить часть выручки от продажи игрока, это завязать сделку на покупку другого футболиста. В России ЦСКА рассматривал три варианта: Эльдор Шомоуродов, Александр Соболев и Николай Комличенко в аренду. Первого отказался продавать «Ростов», по второму не договорились по деньгам, третьего не отпустила в аренду «Млада», а покупать его ЦСКА не стал.

Чалов был нужен ЦСКА. Даже если забивает по пять голов в 24 матчах и не забивает по три пенальти подряд. Свой предыдущий гол Фeдор оформил аж в начале ноября в Сочи. Но в прошлом году, если уж и продавать было молодого перспективного россиянина, то только по максимальной цене. И тут понять Гинера можно», – информирует Карпов.

  • «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов евро.
  • Рыночная цена форварда – 16 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Чалов провел 22 матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (3)
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кто там
1584282883
Ахахах. Не всё гинеру кидать других. похоронил он своё детище, великий ЦСКА, одним стадионом..
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vladimir-7
1584288186
Хоть ты, как пишешь болельщик ЦСКА, но верится с трудом и тебе бы научиться излагать свои мысли, а то не очень понятно, что ты хотел сказать, особенно в последнем предложении. Может быть ты КРЫСА.
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Hektor 84
1584293098
Просто в кристалл убедились что Чалов дно
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