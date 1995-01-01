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    Прядкин: «Права на показ РПЛ просят балканские страны»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что права на показ следующего сезона чемпионата России могут быть проданы на Запад. Речь идет о Сербии и других балканских странах.

    «Да, варианты по продаже прав на запад есть. Уже серьезно. Права могут быть проданы до возобновления чемпионата. Могу подтвердить. Балканские страны просят», – сообщил функционер.

    • Накануне Прядкина переизбрали на президентский пост.
    • Прядкин был единственным претендентом на пост главы РПЛ.
    • Он руководит РПЛ с ноября 2007 года.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19

      Соня Мармеладова 14 минут назад

      Матч премьер никому не нужный платный канал, с херовым траффиком

      0
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      Рейтинг: +176

      ZENIT*** 24 минуты назад

      Вы дипилы своим футбол покажите сначала.бесплатно.

      2
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      Рейтинг: +22261

      VVM1964 24 минуты назад

      Там что мазохисты ? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13875

      bset 27 минут назад

      Интересно, что их заинтересовало - посмотреть, как Зенит судей покупает, или дерби фарм-клубов Сочи - Оренбург?

      1
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      Рейтинг: +6306

      FanatSerj 30 минут назад

      норм, больше сопок будет ))

      0
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      Рейтинг: +2425

      Борат 32 минуты назад

      на балканах тоже хотят увидеть как спартак катится в пердив !!!
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +23299

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Не сказал, сколько готовы заплатить, не думаю, что много.

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      Рейтинг: +378

      elessar arnor 1 час назад

      ля, ведь теперь тыкать будет этим..

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