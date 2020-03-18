Прядкин: «Права на показ РПЛ просят балканские страны»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что права на показ следующего сезона чемпионата России могут быть проданы на Запад. Речь идет о Сербии и других балканских странах.

«Да, варианты по продаже прав на запад есть. Уже серьезно. Права могут быть проданы до возобновления чемпионата. Могу подтвердить. Балканские страны просят», – сообщил функционер.