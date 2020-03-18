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Прядкин: «Права на показ РПЛ просят балканские страны»

18 марта 2020, 14:46
15

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что права на показ следующего сезона чемпионата России могут быть проданы на Запад. Речь идет о Сербии и других балканских странах.

«Да, варианты по продаже прав на запад есть. Уже серьезно. Права могут быть проданы до возобновления чемпионата. Могу подтвердить. Балканские страны просят», – сообщил функционер.

  • Накануне Прядкина переизбрали на президентский пост.
  • Прядкин был единственным претендентом на пост главы РПЛ.
  • Он руководит РПЛ с ноября 2007 года.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (15)
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FanatSerj
1584537667
норм, больше сопок будет ))
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bset
1584537853
Интересно, что их заинтересовало - посмотреть, как Зенит судей покупает, или дерби фарм-клубов Сочи - Оренбург?
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VVM1964
1584537988
Там что мазохисты ? )))
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ZENIT***
1584538007
Вы дипилы своим футбол покажите сначала.бесплатно.
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Соня Мармеладова
1584538628
Матч премьер никому не нужный платный канал, с херовым траффиком
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Hektor 84
1584539769
Им там что смотреть нечего?
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ArReal
1584540125
Ключевое слово - просят!!! покупать права на показ этого гавна - кроме Газпром-Тв никто не собирается!!!
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Сильвербой
1584542387
Нет, тут если купят, тогда другое дело! Доход хоть никчемный, но все же доход! А вот если они просто просят....
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ЮНик
1584544636
Попросят, попросят и передумают. Блблабла. Обещать, не значит жениться. Феноменального Дзюбу кто только не мечтал купить, в очередь становились. А в оконцовке?
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paracetamol
1584551580
Раз просят, надо дать, но не бесплатно!
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