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  • Зарплата Крыховяка – более 256 миллионов рублей в год; Чорлука получал 342 миллиона

Зарплата Крыховяка – более 256 миллионов рублей в год; Чорлука получал 342 миллиона

18 марта 2020, 13:52
34

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк зарабатывает в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год (более 256 миллионов рублей). Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Суммарно трансфер игрока из «ПСЖ» стоил для москвичей 10 миллионов евро. Он был совершен при бывшем генеральном директоре Илье Геркусе.

Также Егоров раскрыл зарплату защитника Ведрана Чорлуки: по старому контракту он получал около 4 миллионов евро (342 миллиона рублей).

  • Если Крыховяк забивает, то «Локомотив» в этих матчах не проигрывает.
  • «Локомотив» поднялся на второе место РПЛ.
  • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до апреля.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран Крыховяк Гжегож
Комментарии (34)
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PNZ1985
1584529923
зачем показывать эти цифры нищей России?
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SPACE TRUCKIN
1584533836
...поэтому и поезда старые и цены на них не дешёвые...
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алдан2014
1584534606
Обидно,что мы ,пассажиры ЖД, всё оплачиваем
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loko-the_best
1584535900
Дауны в комментах, не может клуб тратить больше чем зарабатывает, финансирование есть, но по сути это деньги в долг, нет такого, что РЖД выделило клубу денег и он их потратил. Ффп придумали не ваши бати-дауны,а умные люди.
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ufos73
1584545293
И зачем этот пердеж? Эта инфа давно известна! Или егоров похвалился что обучился пользоваться калькулятором?
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55together
1584545378
Не против Локо, а тем более Семина! Но!!! В нищей стране, где у кого ЗП больше 17000 руб человек уже среднего класса (а треть за квартиру отдай!!!) какая-то нерусь получает в месяц больше 20 МИЛЛИОНОВ рублей, в то время как я в месяц 18 тысяч пенсии -построив метро, стадионы, мосты и т.п., все, чем это чмо пользуется!!!
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55together
1584545548
В Польше русских и белорусов чморят, а мы какому игрочишке выплачиваем такие деньги в в ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ!!! Ладно хохол Федун за наши недра платит кому хочет, но это же госкомпания - РЖД!!!
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paracetamol
1584551875
Товарный состав можно купить или липестричку!
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xkixerx
1584598936
Что вы накинулись????? А что про Зенит то хваленый молчите???? Халк, Денисов, Кокорин(уголовник) по 5 лимонов имели и что то не лишка вы тут распинались!!!! А тут почти в 2 раза меньше и аж слюной брыжжите!!!!! Кто вам мешал выбрать футбол, или IT сферу??? Шарпова в теннисе тоже далеко на 20 т.р. в месяц зарабатывала, ее чего не приплетаете???? Говноблогеры с Ютуба миллионы имеют, вы тоже молчите, а футболисты виноваты во всех грехах.....НЕ СУДИТЕ ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ!
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Mister_Tomsk
1584600614
ыыы забавно читать, когда горит у бомжей, и у их игроков зп еще больше, и коменты свиней, у которых госпадин немец писю лимонит и лямы гребет ) ххы
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