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    Зарплата Крыховяка – более 256 миллионов рублей в год; Чорлука получал 342 миллиона

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк зарабатывает в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год (более 256 миллионов рублей). Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Суммарно трансфер игрока из «ПСЖ» стоил для москвичей 10 миллионов евро. Он был совершен при бывшем генеральном директоре Илье Геркусе.

    Также Егоров раскрыл зарплату защитника Ведрана Чорлуки: по старому контракту он получал около 4 миллионов евро (342 миллиона рублей).

    • Если Крыховяк забивает, то «Локомотив» в этих матчах не проигрывает.
    • «Локомотив» поднялся на второе место РПЛ.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до апреля.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      PNZ1985 11 минут назад

      зачем показывать эти цифры нищей России?

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