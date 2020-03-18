Зарплата Крыховяка – более 256 миллионов рублей в год; Чорлука получал 342 миллиона

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк зарабатывает в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год (более 256 миллионов рублей). Такой информацией владеет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Суммарно трансфер игрока из «ПСЖ» стоил для москвичей 10 миллионов евро. Он был совершен при бывшем генеральном директоре Илье Геркусе.

Также Егоров раскрыл зарплату защитника Ведрана Чорлуки: по старому контракту он получал около 4 миллионов евро (342 миллиона рублей).