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    «Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом и повысить ему зарплату до 20 миллионов в год

    «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.

    Клуб предлагает 25-летнему англичанину новое соглашение до 2024 года. Заработная плата футболиста при этом вырастет до 20 миллионов евро в год.

    • Нынешний контракт Стерлинга рассчитан до лета 2023-го.
    • В этом сезоне он забил 11 голов в 24 матчах АПЛ.
    • Сообщалось, что на игрока претендует «Реал».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Никола Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (больше 65 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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