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  • «Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом и повысить ему зарплату до 20 миллионов в год

«Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом и повысить ему зарплату до 20 миллионов в год

18 марта 2020, 21:52
2

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.

Клуб предлагает 25-летнему англичанину новое соглашение до 2024 года. Заработная плата футболиста при этом вырастет до 20 миллионов евро в год.

  • Нынешний контракт Стерлинга рассчитан до лета 2023-го.
  • В этом сезоне он забил 11 голов в 24 матчах АПЛ.
  • Сообщалось, что на игрока претендует «Реал».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Никола Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (больше 65 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (2)
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Cules2013
1584606075
Последнее время Стерлинг что-то забивать разучился, у него такое бывает, но в целом - он очень крутой футболист, и для Сити очень важен.
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zigbert
1584625631
Правильно сделали. Самим еще пригодится.
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