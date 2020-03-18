«Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом и повысить ему зарплату до 20 миллионов в год

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом.
Клуб предлагает 25-летнему англичанину новое соглашение до 2024 года. Заработная плата футболиста при этом вырастет до 20 миллионов евро в год.
- Нынешний контракт Стерлинга рассчитан до лета 2023-го.
- В этом сезоне он забил 11 голов в 24 матчах АПЛ.
- Сообщалось, что на игрока претендует «Реал».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Никола Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (больше 65 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.