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    «Реал» планирует за 220 миллионов купить Стерлинга

    Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в атакующем игроке «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. По сведениям The Sun, испанцы планируют летом купить футболиста за 180 миллионов фунтов стерлингов (порядка 220 миллионов евро).

    Стерлинг ведет переговоры о новом контракте с «Сити», но не исключает варианта и отъезда в другой чемпионат. Текущее соглашение игрока действует до 2023 года

    • Стерлинг за пределами Англии на клубном уровне не выступал.
    • «Сити» купил Стерлинга летом 2015 года у «Ливерпуля».
    • «Манчестер Сити» пропустит ближайшие два сезона еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      ImpNaz.com 2 минуты назад

      Он таких денег не стоит!

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      Рейтинг: +134

      Каменный стояк 41 минуту назад

      Не надо торопиться, сейчас арабскую команду расформируют и Стерлигова можно будет в 10 раз дешевле купить.

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      Рейтинг: +1159

      koli4ka 1 час назад

      если бы речь шла об Агуэро +де Брюйне да в Барселону,это нормальная цена ,а за Рахимку- 220 в Реал, не реал..но

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      Рейтинг: +6827

      mihail200606 1 час назад

      Блин, но не стоит ни один игрок щас таких денег... Тем более при играющем мбаппе.. Перераздувают футбольный рынок..

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      Рейтинг: +4645

      серега кашин 1 час назад

      если мс ничего не добьется в споре с уефа то стерлинг обойдется реалу намного дешевле

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      Рейтинг: +7

      daqo42 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +2439

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Бомбардир, вы сами верите в то что пишите ? Хоть источник назовите, который Стерлинга в 220 лямов оценил ???
      Сидите дебилы и вбрасываете всякую ху..ню для хайпа.

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      Рейтинг: +3027

      InterMilLano1908 > Alekxei Z. 1 час назад

      The Sun источник же... 180млн фунтов это 220евро...

      0
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      Рейтинг: +9306

      DeStar 2 часа назад

      Стерлинг несомненно очень крут, но хз, такие деньги очень большие ... мбаппе как-то приоритетнее смотрится же, а так понятно , сейчас игроки сити будут думать о своём будущем если сити все же исключат , два года без лч никто не хочет в таком клубе это 1 , 2 - сити без лч теряет много денег, и возможно , продав стерлинга они решат эту проблему недополучения бабла, им же надо теперь как-то следить за ффп, а тут ещё и минуса такие из-за лч образуются

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      Рейтинг: +5643

      Сильвербой 2 часа назад

      А чего за 220? Почему не за 223??? Вы что, хуже ПСЖ? Продолжайте меряться тютьками!!! Прикольно же!

      1
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      Рейтинг: +388

      АКМ-74У 2 часа назад

      Вот интересно, на Чемпе Стерлинга покупают за 180, здесь - за 220. Даже боюсь заглядывать на другие ресурсы, цена там может возрасти и до 300!

      -1
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      Рейтинг: +5643

      Сильвербой > АКМ-74У 2 часа назад

      Ты текст читал? Или только заголовок! Почитай, там написан ответ на интересующий тебя вопрос!

      3
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