«Реал» планирует за 220 миллионов купить Стерлинга

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в атакующем игроке «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. По сведениям The Sun, испанцы планируют летом купить футболиста за 180 миллионов фунтов стерлингов (порядка 220 миллионов евро).
Стерлинг ведет переговоры о новом контракте с «Сити», но не исключает варианта и отъезда в другой чемпионат. Текущее соглашение игрока действует до 2023 года
- Стерлинг за пределами Англии на клубном уровне не выступал.
- «Сити» купил Стерлинга летом 2015 года у «Ливерпуля».
- «Манчестер Сити» пропустит ближайшие два сезона еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.
Источник: The Sun