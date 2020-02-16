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«Реал» планирует за 220 миллионов купить Стерлинга

16 февраля 2020, 12:24
16

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в атакующем игроке «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. По сведениям The Sun, испанцы планируют летом купить футболиста за 180 миллионов фунтов стерлингов (порядка 220 миллионов евро).

Стерлинг ведет переговоры о новом контракте с «Сити», но не исключает варианта и отъезда в другой чемпионат. Текущее соглашение игрока действует до 2023 года

  • Стерлинг за пределами Англии на клубном уровне не выступал.
  • «Сити» купил Стерлинга летом 2015 года у «Ливерпуля».
  • «Манчестер Сити» пропустит ближайшие два сезона еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Стерлинг Рахим
Комментарии (16)
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Cules2013
1581846431
Что-то много за него
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АКС-74У
1581846440
Вот интересно, на Чемпе Стерлинга покупают за 180, здесь - за 220. Даже боюсь заглядывать на другие ресурсы, цена там может возрасти и до 300!
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Сильвербой
1581846559
А чего за 220? Почему не за 223??? Вы что, хуже ПСЖ? Продолжайте меряться тютьками!!! Прикольно же!
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DeStar
1581846777
Стерлинг несомненно очень крут, но хз, такие деньги очень большие ... мбаппе как-то приоритетнее смотрится же, а так понятно , сейчас игроки сити будут думать о своём будущем если сити все же исключат , два года без лч никто не хочет в таком клубе это 1 , 2 - сити без лч теряет много денег, и возможно , продав стерлинга они решат эту проблему недополучения бабла, им же надо теперь как-то следить за ффп, а тут ещё и минуса такие из-за лч образуются
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серега кашин
1581850905
если мс ничего не добьется в споре с уефа то стерлинг обойдется реалу намного дешевле
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mihail200606
1581851508
Блин, но не стоит ни один игрок щас таких денег... Тем более при играющем мбаппе.. Перераздувают футбольный рынок..
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ImpNaz.com
1581856181
Он таких денег не стоит!
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афоня72
1581863312
Любят все цены задирать..
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starche
1581865920
Знатная утяра
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zigbert
1581929960
Если обвинения в адрес Ман Сити за нарушение финансового фэйр-плэй подтвердятся, трудно будет удержать ведущих игроков команды.
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