«Реал» планирует за 220 миллионов купить Стерлинга

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в атакующем игроке «Манчестер Сити» Рахиме Стерлинге. По сведениям The Sun, испанцы планируют летом купить футболиста за 180 миллионов фунтов стерлингов (порядка 220 миллионов евро).

Стерлинг ведет переговоры о новом контракте с «Сити», но не исключает варианта и отъезда в другой чемпионат. Текущее соглашение игрока действует до 2023 года