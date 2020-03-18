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  • Клубы Казахстана не будут платить игрокам по контрактам из-за приостановки чемпионата

Клубы Казахстана не будут платить игрокам по контрактам из-за приостановки чемпионата

18 марта 2020, 17:28
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Казахстанские клубы не будут платить футболистам по контрактам в связи с приостановкой чемпионата. Соглашения перестают действовать в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

«Менеджеры сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения контракты игроков будут приостановлены.

Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен. Такие «письма счастья» в том числе получили и российские игроки.

К слову, учитывая, что в контрактах большинства клубов РПЛ и ФНЛ есть положения о форс-мажоре, подобную ситуацию можно ожидать и там», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

  • В чемпионате Казахстана успели сыграть два тура.
  • Лидирует «Кайсар».
  • На последнем месте идет «Окжетпес».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Armani nn
1584542708
Вот это я считаю правильным поступком!!!Я вот работаю в сфере общепита и ходит слух что закроют все,со дня на день.И знаете ни о какой «капели» зп, речи не идёт.Нет прибыли, нет зп! (Работаю не официально)опять же это цель работодателя,создать официальный штат поменьше.(кто работает в общепите,поймёт).Дай бог что б перед закрытием аванс выплатили.А у футбольных «работников» ,футболистов ,СУДЬИшек, паника на панике.Идите на стройку,пока неналадится все.СУДЬИшкам можно со скалы ловить зп.В полёте!!!
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