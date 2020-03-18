Клубы Казахстана не будут платить игрокам по контрактам из-за приостановки чемпионата

Казахстанские клубы не будут платить футболистам по контрактам в связи с приостановкой чемпионата. Соглашения перестают действовать в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

«Менеджеры сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения контракты игроков будут приостановлены.

Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен. Такие «письма счастья» в том числе получили и российские игроки.

К слову, учитывая, что в контрактах большинства клубов РПЛ и ФНЛ есть положения о форс-мажоре, подобную ситуацию можно ожидать и там», – информирует телеграм-канал «Мутко против».