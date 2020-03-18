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    Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском в отношении бывшей сожительницы Юлии Барановской. Спортсмен хочет уменьшить сумму выплачиваемых на содержание его детей алиментов.

    «Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сказали журналу «Стархит» в Савеловском суде Москвы.

    • Барановская воспитывает троих детей Аршавина, все они несовершеннолетние.
    • Фактический (незарегистрированный) брак Барановской и Аршавина длился с 2004 по 2013 год.
    • Аршавин сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

    Источник: «Стархит»

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    18.03.2020 13:10
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 марта 2020, 22:42

      Для того что бы уменьшить сумму алиментов,нужны веские основания. Но все равно это не красит данную ситуацию.

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 18 марта 2020, 17:27

      Да все они питерские гнилые. Кого ни возьми.

      -1
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 18 марта 2020, 17:27

      Тварь Аршавин все таки,троих настрогал теперь отнекивается.Я все понимаю,прошла любовь,завяли помидоры и прочее,но детей то зачем швырять,если назначили такие алименты,значит было из чего рассчитывать.А теперь в суд подаёт как «бомж» последний.Был бы нормальным мужиком,решил все с бабой своей обоюдно,без судов.Придурок с..ка.Я знаю о чем говорю,мое детство без отца прошло,я и отца видел дай бог раз в полгода,и получал от него в этот момент дай боже шоколадку, а порой это была бутылка «Окского» экстра.Мать в суд на него ни разу не подавала.Короче Шава,как футболист ты красавчик,кумир многих тысяч мальчишек 2-х тысячных,лучший из лучших для взрослых,но щас ведёшь себя как мой спившийся отец!!!

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Armani nn 18 марта 2020, 20:19

      ну во первых ты всего не знаешь и кто там виноват не совсем понятно.Есть слухи что она своей звизде не хозяйка...Шава тоже не подарок ,но не думаю что он бросит совсем своих детей.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 18 марта 2020, 17:20

      Пусть через тв у народа помощи попросит на алименты. Позор гундявому папаше!!! Таких с обрыва надо скидывать.

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      Рейтинг: +235

      Соня Мармеладова 18 марта 2020, 16:41

      5 млн на 3 детей, при том что мама работает на первом канале. Что за бред ? Как же любят жёны доить мужей после разводов)))

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      Рейтинг: +503

      mp7700 18 марта 2020, 15:00

      Да этот недоношенный гундос, скоро еще с барановской будет требовать на содержание.
      Ибо мозгов кот наплакал)))

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      Рейтинг: +67330

      portero > mp7700 18 марта 2020, 16:57

      Не зная сути дела, зачем оскорблять? Т.е. 5 миллионов в месяц это нормальная сумма, а то что он уже этих денег заработать не может , его проблеммы?
      Я так понимаю он хочет платить 33% с дохода вроде такая сумма со вмех высчитавается на троих детей.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > portero 18 марта 2020, 17:07

      На троих детей высчитывается 50% со всех доходов. Не только с з/п.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Hektor 84 18 марта 2020, 17:16

      действительно 50 ....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Hektor 84 18 марта 2020, 17:37

      Это с каких пор 50%? Всегда было с дохода 25% для
      одного ребенка и 33% для 2-х и более детей. В данном
      случае каждый ребенок из трех, должен получит по 11%.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 18 марта 2020, 14:41

      Аршавин очередной раз доказывает насколько он гнилой! Какими бы не были у них отношения, отбирать кусок хлеба у родных детей это подло и очень низко!

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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ > Fin035 18 марта 2020, 15:08

      ну ты и ****** , у него зарплата официальная большая , а если он устроен официально то с него вычитается 25% от зарплаты , а не 10к как с обычного смертного . конечно он бесится , ведь эти бабки не пойдут на детей , эта курица будет себе в карман класть !

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Inkvizitor@ 18 марта 2020, 15:41

      Зато я точно знаю кто ты! Тот......., кто любит копаться в чужом грязном белье! Если ты заметил, я не упомянул о тех курицах, которые есть или были у Аршавина, я говорю про детей, которых он бросил.

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp > Fin035 18 марта 2020, 15:45

      а я вот, щетаю, чтобы избежать подобного гавна, узаконить правила, что разведенные родители открывают счет на каждого своего ребенка, и каждый вноси на этот счет одинаковую сумму. Вот хочет барановская с аршавина получать 10 млн в месяца на детей, вот пусть столько же заносит на этот счет. Контроль за расходом с этого счета должен быть у обоих родителей. тогда будет абсолютная справделивость, и дети будут обеспечены

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Fin035 18 марта 2020, 16:03

      Какой "кусок хлеба"? Вы смеётесь? Там скорее всего сумму прописали жёстко, да ещё и в евро. Теперь процент согласно нынешнему доходу хочет платить и в валюте, в которой зарабатывает. Не допускаете такой вариант? Или Вам точно известны условия выплаты его алиментов. Поделитесь тогда, раз Вы так уверены в его непорядочности, я тоже хочу владеть информацией.

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      Рейтинг: +456

      Завулон new new > Fin035 18 марта 2020, 16:10

      Там такой кусок хлеба,что не проглотишь.И ему явно видней на что идут деньги. Я, не разу его не оправдываю но считать чужие деньги тоже так себе занятие.

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Fin035 18 марта 2020, 16:13

      Как же у нас любят чужие деньги раздавать. Вы сами заработайте, разведитесь и разберитесь кому и сколько Вам не жалко отдавать. Вот навскидку сейчас в Российской Газете прочитал: "поводом для обращения в суд стала сумма выплат, установленная еще тогда, когда Аршавин играл за "Зенит" и получал, по данным издания, около 2,5 млн евро в год. Алименты составляли примерно 5 млн рублей в месяц." Понимаете, была УСТАНОВЛЕНА сумма. Какого-то хрена не пойму. Ведь закон должен быть для всех один. И, насколько знаю, должен быть процент от дохода.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Завулон new new 18 марта 2020, 16:29

      Да никто и не считает чужие деньги! Мне все эти мультимиллионеры вообще честно говоря по боку. Я только говорю за детей и не более!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Томик 18 марта 2020, 16:39

      Про кусок хлеба это образно! Я говорю за детей и не более. А какие у них там доходы, расходы мне вообще наплевать, это только их семейные проблемы и ничьи больше! Если вам интересно копаться в чужом белье, то копайтесь, это ваше личное дело.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > alp 18 марта 2020, 16:42

      Дак ведь и я про тоже! Просто некоторые видимо не понимают ключевое слово-дети!

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Fin035 18 марта 2020, 16:42

      Стало ещё смешнее. Это же Вы копаетесь в "чужом белье", как выразились. Давайте ещё стрелки переводить будем. Вы там не почётный железнодорожник часом?

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Fin035 18 марта 2020, 16:44

      А ситуация мне близка, потому что наблюдал не за одним разводом и огромным количеством проблем с обоих сторон. Даже в процессе одном свидетелем участвовал. Тяжелые это вещи, а Вы тут со своими штампами.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Томик 18 марта 2020, 17:05

      Сам зарабатываю, сам разводился и прекрасно разбираюсь в выплатах алиментов, к вашему сведению! И лезти в чужую личную жизнь, это не для меня. Это как сказал Аршавин-это ваши проблемы!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Томик 18 марта 2020, 17:16

      ,,Вот навскидку сейчас в Российской Газете прочитал: "поводом для обращения в суд стала сумма выплат, установленная еще тогда, когда Аршавин играл за "Зенит" и получал, по данным издания, около 2,5 млн евро в год. Алименты составляли примерно 5 млн рублей в месяц." Понимаете, была УСТАНОВЛЕНА сумма. Какого-то хрена не пойму. Ведь закон должен быть для всех один. И, насколько знаю, должен быть процент от дохода,,
      Чей комментарий??? Видимо эта ваша должность ,,стрелочник,,! И хватит уже тут дискуссию разводить про чужую жизнь, хуже баб!

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Inkvizitor@ 18 марта 2020, 17:16

      По законодательству на троих детей выплачивается 50% со всех доходов. Просто такой без ответственный гундос должен был думать когда детей клепал. Наделал плати. Сколько он зарабатывает какая разница? Есть закон значит плати. Я не пойму у него что денег нет?

      1
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      Рейтинг: +456

      Завулон new new > Fin035 18 марта 2020, 20:05

      Ну да, ну да . "Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!. (C) Не переживайте, эти дети даже при самом плохом сценарии будут в порядке.

      0
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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ > Томик 18 марта 2020, 20:43

      я как бы ответил первым же сообщением на это , тоже самое но другими словами ты решил ответить ?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Fin035 18 марта 2020, 20:59

      Не угомонитесь, видимо, пока не скажут, что прав. Вы молодец и Ваша позиция самая что ни на есть правильная, конечно. И во всём Вы разбираетесь, и это не вы про чужую жизнь разводите дискуссию. И да, Вы лучше баб!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Завулон new new 19 марта 2020, 08:05

      Какой же вы циник!

      0
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      Рейтинг: +456

      Завулон new new > Fin035 19 марта 2020, 08:22

      Как говорится не чего личного. Правду вообще мало кто любит.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Томик 19 марта 2020, 10:26

      Уважаемый,,Томик,, к сожалению я так не смог донести до вас одну простую истину, что дети-это святое! У каждого свои как говорится ценности в жизни. Вы, чтобы обсудить нормально и спокойно статью по теме, вы только и делали что препирались со мной и все ваши комментарии сводились к деньгам. Не хочу переходить на личность, но у вас кроме типичного и дешевого цинизма я ничего больше не увидел. Это конечно не мое дело, у каждого свои взгляды на жизнь, но с вами вести диалоги мне совсем больше не интересно. Удачи вам!)

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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 18 марта 2020, 14:22

      Теперь только новости из разряда "грязного белья" будут на Бомбардире. Футбола-то нет...

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      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp > Из Твери Леха 18 марта 2020, 15:46

      жиза...

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      Рейтинг: +8028

      nik55 18 марта 2020, 14:17

      на троих детей будет платить сколько положено по закону

      2
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > nik55 18 марта 2020, 15:59

      Так он и хочет платить сколько положено, возможно. Нам же исковое заявление не предъявили тут.

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    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 18 марта 2020, 14:13

      Правильно, а то на туалетную бумагу денег не хватает.

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