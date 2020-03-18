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  • Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

18 марта 2020, 13:10
44

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском в отношении бывшей сожительницы Юлии Барановской. Спортсмен хочет уменьшить сумму выплачиваемых на содержание его детей алиментов.

«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сказали журналу «Стархит» в Савеловском суде Москвы.

  • Барановская воспитывает троих детей Аршавина, все они несовершеннолетние.
  • Фактический (незарегистрированный) брак Барановской и Аршавина длился с 2004 по 2013 год.
  • Аршавин сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

Источник: «Стархит»

Журнал Андрея Малахова с новостями шоу-бизнеса. Аудитория сообщества журнала в VK - более 85 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (44)
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Мага 13
1584528140
как футболист Аршавин несомненно талант, а вот как человек тот ещё экскремент, детишек настрогал, а содержать не хочет, не по-людски как-то...
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nik55
1584530248
на троих детей будет платить сколько положено по закону
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Из Твери Леха
1584530577
Теперь только новости из разряда "грязного белья" будут на Бомбардире. Футбола-то нет...
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Fin035
1584531671
Аршавин очередной раз доказывает насколько он гнилой! Какими бы не были у них отношения, отбирать кусок хлеба у родных детей это подло и очень низко!
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mp7700
1584532802
Да этот недоношенный гундос, скоро еще с барановской будет требовать на содержание. Ибо мозгов кот наплакал)))
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Соня Мармеладова
1584538916
5 млн на 3 детей, при том что мама работает на первом канале. Что за бред ? Как же любят жёны доить мужей после разводов)))
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Hektor 84
1584541206
Пусть через тв у народа помощи попросит на алименты. Позор гундявому папаше!!! Таких с обрыва надо скидывать.
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Armani nn
1584541666
Тварь Аршавин все таки,троих настрогал теперь отнекивается.Я все понимаю,прошла любовь,завяли помидоры и прочее,но детей то зачем швырять,если назначили такие алименты,значит было из чего рассчитывать.А теперь в суд подаёт как «бомж» последний.Был бы нормальным мужиком,решил все с бабой своей обоюдно,без судов.Придурок с..ка.Я знаю о чем говорю,мое детство без отца прошло,я и отца видел дай бог раз в полгода,и получал от него в этот момент дай боже шоколадку, а порой это была бутылка «Окского» экстра.Мать в суд на него ни разу не подавала.Короче Шава,как футболист ты красавчик,кумир многих тысяч мальчишек 2-х тысячных,лучший из лучших для взрослых,но щас ведёшь себя как мой спившийся отец!!!
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Иван Петров 1986
1584541669
Да все они питерские гнилые. Кого ни возьми.
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zigbert
1584560544
Для того что бы уменьшить сумму алиментов,нужны веские основания. Но все равно это не красит данную ситуацию.
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