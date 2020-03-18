Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском в отношении бывшей сожительницы Юлии Барановской. Спортсмен хочет уменьшить сумму выплачиваемых на содержание его детей алиментов.
«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сказали журналу «Стархит» в Савеловском суде Москвы.
- Барановская воспитывает троих детей Аршавина, все они несовершеннолетние.
- Фактический (незарегистрированный) брак Барановской и Аршавина длился с 2004 по 2013 год.
- Аршавин сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «Стархит»
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