Аршавин подал иск в отношении бывшей сожительницы Барановской. Он хочет уменьшить сумму алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском в отношении бывшей сожительницы Юлии Барановской. Спортсмен хочет уменьшить сумму выплачиваемых на содержание его детей алиментов.

«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сказали журналу «Стархит» в Савеловском суде Москвы.