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В «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

18 марта 2020, 20:50
16

Ни у кого из игроков и персонала «Спартака» не выявлено заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

«В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про «Спартак-2», и про молодежную команду, нет ни одного случая. Как у игроков, так и у персонала.

Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академии пока ходить и заниматься не будут», – сказал Бутовский.

  • На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.
  • Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.

Футболисты «Спартака» проверились на коронавирус

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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Соня Мармеладова
1584554699
Это очень радует, всем здоровья и позитива! отличного иммунитета и крепкого здоровья.
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3a zenit
1584555746
на свиную чуму надо проверять.)
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paracetamol
1584598356
Там только свиная чумка.
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Диктор
1584601811
И это нормально.
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alp
1584602064
ну и слава Богу.
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zigbert
1584625255
Хорошая новость. Хотелось бы что бы тесты на коронавирус и в других клубах дали отрицательный результат.
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