В «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

Ни у кого из игроков и персонала «Спартака» не выявлено заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

«В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про «Спартак-2», и про молодежную команду, нет ни одного случая. Как у игроков, так и у персонала.

Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академии пока ходить и заниматься не будут», – сказал Бутовский.

На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.

Футболисты «Спартака» проверились на коронавирус