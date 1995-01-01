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    В «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

    Ни у кого из игроков и персонала «Спартака» не выявлено заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

    «В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про «Спартак-2», и про молодежную команду, нет ни одного случая. Как у игроков, так и у персонала.

    Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академии пока ходить и заниматься не будут», – сказал Бутовский.

    • На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.
    • Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля.

    Футболисты «Спартака» проверились на коронавирус

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Соня Мармеладова 12 минут назад

      Это очень радует, всем здоровья и позитива! отличного иммунитета и крепкого здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2466

      Борат 21 минуту назад

      Ну хоть дух спартаковский выявили или он протух давно ?
      Гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +692

      "supermax" > Борат 6 минут назад

      только душок боратовский

      0
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