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    • Булыкин объяснил, почему российские игроки не хотят ехать в Европу

    Булыкин объяснил, почему российские игроки не хотят ехать в Европу

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отказе российских футболистов ехать в Европу.

    «У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России всe-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России.

    Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», – сказал Булыкин.

    • Булыкин выступал в Бундеслиге за «Байер».
    • Больше всего матчей в карьере форвард провел за «Динамо».
    • Сейчас Булыкин в футболе не работает.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1716060328
    Красава Булыкин.Всю правду сказал.
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    Damir07
    1716060707
    Нет просто они на.... там ни кому не нужны )))
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    СпорЦмен
    1716061668
    А почему Булыкин говорит за всех? В данный момент, туда мало кто захочет поехать из-за политической составляющей. Это, всеравно, что прокурора, кинуть в камеру к обычным заключённым. Допустим, он забыл указать, что он б/с. Примерно так.
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