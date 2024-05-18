Булыкин объяснил, почему российские игроки не хотят ехать в Европу

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отказе российских футболистов ехать в Европу.

«У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России всe-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России.

Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», – сказал Булыкин.