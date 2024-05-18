«Спартак» не предлагал Джикии новый контракт

Решение руководства «Спартака» не продлевать контракт с капитаном команды Георгием Джикией было односторонним. О нем футболисту объявил член совета директоров «Спартака» Павел Жданов.

«Переговоров о продлении контракта с Джикией не было. Футболиста пригласил к себе [Павел] Жданов и объявил, что новый контракт предложен не будет», – сообщил источник «Матч ТВ».