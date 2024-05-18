Реакция Мостового на уход Джикии из «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что Георгий Джикия покидает «Спартак».
«Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Он полгода не играл же плюс контракт заканчивался.
Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуаций с ушедшим чудилой. Наверное. Георгий уже вел с кем-то переговоры и возможно даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде РПЛ. Ему же всего 30 лет.
Это хороший защитник, который еще и бесплатно идет. Если он ни с кем ничего не подписал еще, то за него сейчас все клубы будут биться.
Что касается иностранных клубов, то вряд ли – там будет тяжело», – считает Мостовой.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.