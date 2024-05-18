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    Реакция Мостового на уход Джикии из «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о том, что Георгий Джикия покидает «Спартак».

    «Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Он полгода не играл же плюс контракт заканчивался.

    Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуаций с ушедшим чудилой. Наверное. Георгий уже вел с кем-то переговоры и возможно даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде РПЛ. Ему же всего 30 лет.

    Это хороший защитник, который еще и бесплатно идет. Если он ни с кем ничего не подписал еще, то за него сейчас все клубы будут биться.

    Что касается иностранных клубов, то вряд ли – там будет тяжело», – считает Мостовой.

    • Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1716044548
    ...как бы тебе, Шурик, не приобрести конкурента в твоём амплуа...
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    СпорЦмен
    1716044815
    Да в срамтака так всегда поступают с капитанами. Далеко за примером ходить не нужно, Глушаков. Стыдно за рыл!
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    sochi-2013
    1716045921
    Все передерутся за Джикию. Лишь бы без серьезного членовредительства. За супер тренера Мостового борьба нешуточная.
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    ЮНик
    1716046089
    Джикия сбитый летчик. Никто из топ-клубов РПЛ за него биться не будет. Написал "топ-клубы РПЛ" и самому смешно стало. Они бы в английском Чемпионшипе в аутсайдерах бы плелись. Включая газпромовских.
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    Spartak_forv@
    1716046457
    Под описание "чудилы" больше подходит сам Мостовой
    Ответить
    Томик
    1716048372
    Эх, Георгий, так обосраться... Капитанскую повязку придется годами отстирывать теперь.Пусть тебе агент найдет место с большой зарплатой, ты же этого хотел...
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    Krics
    1716048471
    Дешёвка продавшая тренера за 30 серебряников,считая себя "великим футболером" (гражданин не дружественной страны,на данный момент),никому кроме бомбера не нужный,вопрос: бомбардир,вы типа первого канала? или все таки чисто новостной сайт о футболе?если о футболе, то я готов стать глав.редом,как Санёк, только платите,ихмо.
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    rash1959
    1716051368
    Такой "крот" разрушит любую команду, это кому то надо. С радостью, чтобы влить его к немытым****.
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