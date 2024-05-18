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    • РПЛ. «Локомотив» победил «Факел» и догнал «Краснодар», у Сулейманова – дубль

    РПЛ. «Локомотив» победил «Факел» и догнал «Краснодар», у Сулейманова – дубль

    «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Факелом» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ. Оба мяча у хозяев забил нападающий Тимур Сулейманов.

    На счету «Локомотива» стало 50 очков после 29 матчей. Команда сравнялась по числу набранных баллов с «Краснодаром», который идет 3-м. «Быки» провели на игру меньше.

    У «Факела» осталось 29 очков. Команда на данный момент занимает 11-е место и продолжит борьбу за выживание в последнем туре.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 11; 2:0 – Сулейманов, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    The only one
    1716046195
    Локо подкрался незаметно...
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    PAREVG.
    1716046280
    С победой всех красно - зеленых!!!!!!!!!!!!!!! Лантратов просто лучший, Нямси гнать не только из состава но и из команды. Дать банан в руки, и пинка под зад.
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    shahor
    1716046392
    Так беззастенчиво топить за Факел в прямом эфире...Однако...Из-за того,что железнодорожники при благоприятном раскладе серебро или бронзу могут отхватить?P.S.Лантратов выдал суперигру.
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    ...уефан
    1716046698
    ...братушки-кочегары, с победой! Все в вагон-ресторан!...
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