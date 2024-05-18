РПЛ. «Локомотив» победил «Факел» и догнал «Краснодар», у Сулейманова – дубль

«Локомотив» на своем поле одержал победу над «Факелом» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ. Оба мяча у хозяев забил нападающий Тимур Сулейманов.

На счету «Локомотива» стало 50 очков после 29 матчей. Команда сравнялась по числу набранных баллов с «Краснодаром», который идет 3-м. «Быки» провели на игру меньше.

У «Факела» осталось 29 очков. Команда на данный момент занимает 11-е место и продолжит борьбу за выживание в последнем туре.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 11; 2:0 – Сулейманов, 53.

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