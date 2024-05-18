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    • Галактионов высказался о положении «Локо» в РПЛ после победы над «Факелом»

    Галактионов высказался о положении «Локо» в РПЛ после победы над «Факелом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 29-м туре РПЛ.

    – Насколько счет по игре?

    – Когда остается два тура до конца чемпионата, то нет такого понятия как «по игре». Понятно, что хочется качественной игры, но у «Локомотива» не все получалось в первом тайме.

    Акцентировали внимание на том, что у «Факела» очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились.

    Повторюсь, в первом тайме у «Локомотива» не все получалось, было очень много легких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов большой молодец, очень помог команде и выручил.

    – Как получилось так, что после забитого мяча «Локомотив» отодвинулся к своим воротам?

    – Мы не то что отошли назад, а стали много терять мяч. Думаю, у футболистов «Локомотива» внутри появилась некая уверенность или самоуверенность, из‑за которой они допускали ненужный брак.

    Поговорили об этом в перерыве, и во втором тайме этого стало гораздо меньше. Мы проводили очень хорошие контратаки во втором тайме и не позволили «Факелу» что‑то серьезное создать.

    – Кто для вас лучший игрок матча: Лантратов или Сулейманов, который оформил дубль?

    – Выбрать лучшего игрока – это задача СМИ и экспертов. Мы поздравили команду с дисциплинированной, организованной и трудовой победой.

    – Что вы думаете о положении «Локомотива» в турнирной таблице? Команда поравнялась по очкам с «Краснодаром», который идет третьим.

    – До начала нужно дождаться результатов матчей у соперников. Затем «Локомотиву» нужно правильно восстановиться и подойти к матчу с «Балтикой» в Калининграде, который будет очень сложным. Соперник, как и мы, будет решать собственные задачи, но нам надо достойно завершить сезон.

    • На счету «Локомотива» стало 50 очков после 29 матчей. Команда сравнялась по числу набранных баллов с «Краснодаром», который идет 3-м. «Быки» провели на игру меньше.
    • У занимающего второе место «Зенита» 51 очков, но петербуржцы также еще не играли в этом туре.
    • В 30-м туре «Локомотив» сыграет с «Балтикой» 25 мая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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