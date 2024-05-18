Галактионов высказался о положении «Локо» в РПЛ после победы над «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 29-м туре РПЛ.

– Насколько счет по игре?

– Когда остается два тура до конца чемпионата, то нет такого понятия как «по игре». Понятно, что хочется качественной игры, но у «Локомотива» не все получалось в первом тайме.

Акцентировали внимание на том, что у «Факела» очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились.

Повторюсь, в первом тайме у «Локомотива» не все получалось, было очень много легких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов большой молодец, очень помог команде и выручил.

– Как получилось так, что после забитого мяча «Локомотив» отодвинулся к своим воротам?

– Мы не то что отошли назад, а стали много терять мяч. Думаю, у футболистов «Локомотива» внутри появилась некая уверенность или самоуверенность, из‑за которой они допускали ненужный брак.

Поговорили об этом в перерыве, и во втором тайме этого стало гораздо меньше. Мы проводили очень хорошие контратаки во втором тайме и не позволили «Факелу» что‑то серьезное создать.

– Кто для вас лучший игрок матча: Лантратов или Сулейманов, который оформил дубль?

– Выбрать лучшего игрока – это задача СМИ и экспертов. Мы поздравили команду с дисциплинированной, организованной и трудовой победой.

– Что вы думаете о положении «Локомотива» в турнирной таблице? Команда поравнялась по очкам с «Краснодаром», который идет третьим.

– До начала нужно дождаться результатов матчей у соперников. Затем «Локомотиву» нужно правильно восстановиться и подойти к матчу с «Балтикой» в Калининграде, который будет очень сложным. Соперник, как и мы, будет решать собственные задачи, но нам надо достойно завершить сезон.