В «Динамо» подтвердили продление контракта с Личкой

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб продлит контракт с главным тренером Марцелом Личкой.

«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал Гафин.