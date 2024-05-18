В «Динамо» подтвердили продление контракта с Личкой

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб продлит контракт с главным тренером Марцелом Личкой.
«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал Гафин.
- «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. Бело-голубые опережают «Зенит» на 5 очков и «Краснодар» – на 6, но петербуржцы и «быки» провели на игру меньше.
- Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Соглашение с чешским специалистом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны 2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.