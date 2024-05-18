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    В «Динамо» подтвердили продление контракта с Личкой

    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб продлит контракт с главным тренером Марцелом Личкой.

    «У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал Гафин.

    • «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. Бело-голубые опережают «Зенит» на 5 очков и «Краснодар» – на 6, но петербуржцы и «быки» провели на игру меньше.
    • Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Соглашение с чешским специалистом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны 2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1716046244
    и это правильно.
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    Cleaner
    1716049140
    Как неожиданно то!!!...)))
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