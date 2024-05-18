Реакция Черчесова на уход Джикии из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение клуба не продлевать защитника Георгия Джикию.

«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определeнный период карьеры заканчивается.

Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что ещe год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», – сказал Черчесов.