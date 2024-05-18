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    Реакция Черчесова на уход Джикии из «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение клуба не продлевать защитника Георгия Джикию.

    «Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определeнный период карьеры заканчивается.

    Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что ещe год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», – сказал Черчесов.

    • Сегодня «Спартак» объявил, что Джикия уйдет из клуба по окончании сезона.
    • Он перешел в московскую команду из «Амкара» в декабре 2016 года.
    • Джикия предложен другим клубам.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    oyabun
    1716053805
    "Мы за всё хорошее против всего плохого". Никто в здравой памяти от хорошего и главное полезного команде футболиста отказываться не будет. Просто иногда приходит время, когда человек уже не тянет для выполнения поставленных задач. Когда играла связка Джикия-Жиго они были лучшие. И мы все уважаем и любим Георгия, но пришло время расставаться с командой.
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    СпорЦмен
    1716053946
    Переведите его в Балтика. Месту в пердиве всегда мясным найдётся.
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    Россия
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