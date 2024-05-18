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    • Бундеслига. «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и уступила второе место «Штутгарту»

    Бундеслига. «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и уступила второе место «Штутгарту»

    В матче 34-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях проиграла «Хоффенхайму» со счетом 2:4. Для мюнхенцев это был последний матч под руководством Томаса Тухеля. Он покидает пост главного тренера по завершении сезона.

    В заключительном матче чемпионата «Бавария» вела в счете 2:0 к 6-й минуте, но затем пропустила четыре мяча. Хет-трик у «Хоффенхайма» оформил нападающий Андрей Крамарич.

    Мюнхенский клуб упустил второе место в Бундеслиге, пропустив вперед «Штутгарт». «Швабы» в последнем туре победили менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 4:0. На счету команды стало 73 очка, а у «Баварии», которая закончила сезон на 3-м месте осталось 72. В прошлый раз мюнхенцы финишировали третьими в Бундеслиге в сезоне-2010/11.

    «Хоффенхайм» закончил сезон на 7-м месте с 46 очками. Команда гарантировала себе участие в Лиге конференций в ближайшем сезоне. В случае победы «Боруссии» Д в финале Лиги чемпионов, «Хоффенхайм» выступит в Лиге Европы.

    «Боруссия» М с 34 очками заняла 14-е место.

    Германия. Бундеслига. 34-й тур.

    Хоффенхайм – Бавария – 4:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Тель, 4; 0:2 – Дэвис, 6; 1:2 – Байер, 8; 2:2 – Крамарич, 68; 3:2 – Крамарич, 85; 4:2 – Крамарич, 87.

    Штутгарт – Боруссия М – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гирасси, 23; 2:0 – Гирасси, 31; 3:0 – Ен Чон, 75; 4:0 – Силас, 83.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Мордаванин
    1716047660
    хто тут про провокации?)Читай зенит проиграл ахмату и уступил второе место краснодару ?
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