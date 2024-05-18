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    • Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Сочи»

    Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Сочи»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исход матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

    • Краснодарцы уступали в счете.
    • Команда перед последним туром претендует на чемпионство.
    • Для титула нужно побеждать «Динамо» и надеяться на очковые потери «Зенита».

    – Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счет. Думаю, что зрители, болельщики довольны. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня можно сказать, нам удача немного вернулась.

    В первом тайме после гола мы отдали инициативу и позволяли много создавать, но вторым таймом доволен. Играли более дисциплинированно. Мы меняем игру, и нам катастрофически не хватает времени. Самое главное, что на поле была команда. Перед игрой я сказал ребятам, что, возможно, те, кто выйдут на замену, решат (исход), потому что игра откроется в конце, если будет ничья. Я очень доволен всеми, кто вышел на замену. Много эмоций, мы рады, но еще одна игра, еще один финал.

    – Показалось, что особая роль была у Черникова.

    – Мы хотели сделать максимально атакующую формацию. Обычно мы играем 3–2–5, а сейчас играли 3–1–6, мы поднимали Оласу вверх. Есть плюсы и минусы, во втором тайме перестроились на более привычную модель игры, но с Черниковым был постоянный диалог на протяжении всего матча, потому что это новая для него позиция.

    – Два невероятных момента у Кордобы, он не забил в пустые.

    – Надеюсь, он оставил эти голы на следующий тур.

    – Как и весь «Краснодар» в предыдущих матчах?

    – Главное – не терять веру в себя. Мы, как и «Сочи», были в таком положении, что должны были рисковать.

    – Будете смотреть завтрашний матч «Зенита»?

    – Мы будем в дороге, завтра днем выезжаем и только в 20:30 приедем к Краснодару. В дороге нет интернета, дома техническую запись посмотрю.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    ягуар1979
    1716058506
    намечаеться последний огненный тур вот это заруба будет за чемпионство)))
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    Январь 59
    1716058722
    Последний тур будет по истине золотой. Всю неделю будут жаркие споры и нервные ожидания.
    Ответить
    TIMOTHY
    1716060260
    Третий мяч стремный какой то,затолкали при попустительстве защитников и вратаря
    Ответить
    Янвapь 69
    1716060561
    Жаль только, что Мусаев к этому всему имеет мало отношения
    Ответить
    Legion-o
    1716061149
    Если быть до конца обьективным, удача у вас была в лице судьи, поставившего такой пенальти))
    Ответить
    Pourquoi pas
    1716061243
    Если честно, соседи, вы фартово отскочили! При всём моём уважении к Галицкому, с уходом Ивича вы много потеряли!
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