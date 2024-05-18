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    Федун прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера.

    «Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в «Спартаке», хорошо знакомы с руководителями «Сампдории». Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними.

    Скорее всего, несмотря на то что был не очень удачный опыт у Станковича в «Сампдории», они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в «Спартак». Могу ему пожелать только удачи», – сказал Федун.

    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
    • Его контракт со «Спартак» рассчитан на 2 года.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1716053851
    Когда уже срамтак вылетит в пердив? Как бельмо на глазу!
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    Krics
    1716057570
    Адекватное пожелание,ихмо.
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