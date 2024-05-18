Федун прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в «Спартаке», хорошо знакомы с руководителями «Сампдории». Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними.

Скорее всего, несмотря на то что был не очень удачный опыт у Станковича в «Сампдории», они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в «Спартак». Могу ему пожелать только удачи», – сказал Федун.