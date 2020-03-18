Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео с домашней тренировки.

Француз занимался в футболке «Ювентуса».

«Знаю, что особо дерзкие из вас будут говорить о майке «Ювентуса». Но я просто поддерживаю своих друзей... Это все, ничего больше», – написал Погба и поставил в конце смеющийся смайлик.

В «Юве» коронавирусом заразились Даниэле Ругани и Блейз Матюиди .

и . В Италии заражены более 31 тысячи людей.

Погба выступал за туринский клуб до перехода в «МЮ». Сообщалось, что игрок может вернуться в «Ювентус».