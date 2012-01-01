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    Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео с домашней тренировки.

    Француз занимался в футболке «Ювентуса».

    «Знаю, что особо дерзкие из вас будут говорить о майке «Ювентуса». Но я просто поддерживаю своих друзей... Это все, ничего больше», – написал Погба и поставил в конце смеющийся смайлик.

    • В «Юве» коронавирусом заразились Даниэле Ругани и Блейз Матюиди.
    • В Италии заражены более 31 тысячи людей.
    • Погба выступал за туринский клуб до перехода в «МЮ». Сообщалось, что игрок может вернуться в «Ювентус».

    text

    Публикация от text (@paulpogba) 18 Мар 2020 в 9:14 PDT

    Источник: Инстаграм Поля Погба

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8401

      ufos73 13 минут назад

      Надеюсь это частный дом, а не многоэтажка с соседями )))))

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