Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео с домашней тренировки.
Француз занимался в футболке «Ювентуса».
«Знаю, что особо дерзкие из вас будут говорить о майке «Ювентуса». Но я просто поддерживаю своих друзей... Это все, ничего больше», – написал Погба и поставил в конце смеющийся смайлик.
- В «Юве» коронавирусом заразились Даниэле Ругани и Блейз Матюиди.
- В Италии заражены более 31 тысячи людей.
- Погба выступал за туринский клуб до перехода в «МЮ». Сообщалось, что игрок может вернуться в «Ювентус».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Поля Погба