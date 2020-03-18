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  • Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»

Погба опубликовал видео с домашней тренировки. Он занимался в футболке «Юве»

18 марта 2020, 22:47
6

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал видео с домашней тренировки.

Француз занимался в футболке «Ювентуса».

«Знаю, что особо дерзкие из вас будут говорить о майке «Ювентуса». Но я просто поддерживаю своих друзей... Это все, ничего больше», – написал Погба и поставил в конце смеющийся смайлик.

  • В «Юве» коронавирусом заразились Даниэле Ругани и Блейз Матюиди.
  • В Италии заражены более 31 тысячи людей.
  • Погба выступал за туринский клуб до перехода в «МЮ». Сообщалось, что игрок может вернуться в «Ювентус».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Поля Погба
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (6)
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ufos73
1584561952
Надеюсь это частный дом, а не многоэтажка с соседями )))))
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Бухбух
1584579949
Расстрелять !!!
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Oldtrafford83
1584596944
Хороший знак,может всё таки избавятся от него )
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Proker
1584606062
Какая разница кто на чем тренируется? делать вам нечего)))
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zigbert
1584626283
Если это искренне,то сделал правильно.
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