«Болейте только «Рубином». Кварацхелия пожонглировал туалетной бумагой

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к интернет-челленджу Stay At Home. Он на камеру пожонглировал рулоном туалетной бумаги, видео доступно ниже.

«Мойте руки и болейте только «Рубином», – сказал грузин, призвав фанатов соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса.

РПЛ приостановлена как минимум до апреля.

По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

«Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.