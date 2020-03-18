«Болейте только «Рубином». Кварацхелия пожонглировал туалетной бумагой

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к интернет-челленджу Stay At Home. Он на камеру пожонглировал рулоном туалетной бумаги, видео доступно ниже.
«Мойте руки и болейте только «Рубином», – сказал грузин, призвав фанатов соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса.
- РПЛ приостановлена как минимум до апреля.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»