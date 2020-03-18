«Болейте только «Рубином». Кварацхелия пожонглировал туалетной бумагой

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к интернет-челленджу Stay At Home. Он на камеру пожонглировал рулоном туалетной бумаги, видео доступно ниже.

«Мойте руки и болейте только «Рубином», – сказал грузин, призвав фанатов соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса.