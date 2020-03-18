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  • «Болейте только «Рубином». Кварацхелия пожонглировал туалетной бумагой

«Болейте только «Рубином». Кварацхелия пожонглировал туалетной бумагой

18 марта 2020, 16:10

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия присоединился к интернет-челленджу Stay At Home. Он на камеру пожонглировал рулоном туалетной бумаги, видео доступно ниже.

«Мойте руки и болейте только «Рубином», – сказал грузин, призвав фанатов соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса.

  • РПЛ приостановлена как минимум до апреля.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
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