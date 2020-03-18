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  • Норманн, как и другие игроки РПЛ, пожонглировал дома туалетной бумагой

Норманн, как и другие игроки РПЛ, пожонглировал дома туалетной бумагой

18 марта 2020, 12:12
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Футболисты РПЛ присоединись к интернет-челленджу Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, видео доступно ниже.

То же самое сделали Самуэль Жиго, Джордан Ларссон, Себастьян Дриусси. Они «находятся дома», поскольку РПЛ приостановлена как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

  • Источник сообщает, что РПЛ не возобновят до мая.
  • Накануне на 2021 год перенесли чемпионат Европы.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Зенит Дриусси Себастьян Жиго Самуэль Норманн Матиас Ларссон Джордан
Комментарии (1)
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FanatSerj
1584612038
Норманн - норм, смотрю футбольные навыки не теряет ))
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