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    Норманн, как и другие игроки РПЛ, пожонглировал дома туалетной бумагой

    Футболисты РПЛ присоединись к интернет-челленджу Stay At Home, в рамках которого нужно показать, что находишься дома. Например, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн пожонглировал туалетной бумагой, видео доступно ниже.

    То же самое сделали Самуэль Жиго, Джордан Ларссон, Себастьян Дриусси. Они «находятся дома», поскольку РПЛ приостановлена как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

    • Источник сообщает, что РПЛ не возобновят до мая.
    • Накануне на 2021 год перенесли чемпионат Европы.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2427

      Борат 1 час назад

      артём ребров принёс домой штангу и намыл её дезинфектором !
      гыгы

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