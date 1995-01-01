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    «Матч ТВ»: РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Наиболее вероятные даты возобновления сезона – 3 и 17 мая

    С большой долей вероятности сезон в РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, Премьер-лига реально рассматривает две резервные даты рестарта сезона — 3 мая и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

    В случае, если чемпионат России вернется 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый: на июнь еще запланировано окно на матчи сборных.

    РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ до 10 апреля

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +658

      Semenycch 50 минут назад

      В России 150 миллионов жителей. Во всех регионах работает общественный транспорт, в котором встречается ежедневно десятки миллионов людей. Заболевших на страну 100 человек. Смертность от коронавируса официально 2,3%. Имеющие мозги, ответьте, зачем нужно закрывать чемпионат России по футболу?

      0
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      Рейтинг: +1236

      ААМ 1 час назад

      А как же летний перерыв?

      0
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      Рейтинг: +10190

      Garrincha58 > ААМ 56 минут назад

      какой перерыв они и так уже пол года толком не играть будут

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      Рейтинг: +3747

      ЮНик 1 час назад

      Канделаки! Показывайте белорусский футбол, завтра первый тур! Смотреть "Ислочь" - "Городея" ничуть не хуже, чем "Ахмат" - "Оренбург". Даже лучше, потому что хуже просто не может быть.

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      Рейтинг: +7478

      BRO_football 2 часа назад

      Про возобновление РПЛ сложно сказать, а то, что карантин отменят 10 апреля, можно утверждать с большой долей вероятности. Всё-таки руководству страны нужно, чтобы народ 22 апреля на голосование за Конституцию пошёл, а этот карантин будет только отпугивать людей.

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      Рейтинг: +3590

      3a zenit > BRO_football 1 час назад

      а типо референдум нельзя на осень перенести?Херню пишешь.

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      Рейтинг: +66

      AndreyAP > BRO_football 1 час назад

      так а Валя же уже сказала, что если ситуация не изменится, то необходимо принимать поправки без референдума)))

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      Рейтинг: +5291

      paracetamol 2 часа назад

      Кусим, лишь бы доиграли!

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