«Матч ТВ»: РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Наиболее вероятные даты возобновления сезона – 3 и 17 мая

С большой долей вероятности сезон в РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Премьер-лига реально рассматривает две резервные даты рестарта сезона — 3 мая и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

В случае, если чемпионат России вернется 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый: на июнь еще запланировано окно на матчи сборных.

РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ до 10 апреля