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  • «Матч ТВ»: РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Наиболее вероятные даты возобновления сезона – 3 и 17 мая

«Матч ТВ»: РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Наиболее вероятные даты возобновления сезона – 3 и 17 мая

18 марта 2020, 11:57
9

С большой долей вероятности сезон в РПЛ не будет возобновлен 10 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Премьер-лига реально рассматривает две резервные даты рестарта сезона — 3 мая и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

В случае, если чемпионат России вернется 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый: на июнь еще запланировано окно на матчи сборных.

РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ до 10 апреля

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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paracetamol
1584522415
Кусим, лишь бы доиграли!
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BRO_football
1584522491
Про возобновление РПЛ сложно сказать, а то, что карантин отменят 10 апреля, можно утверждать с большой долей вероятности. Всё-таки руководству страны нужно, чтобы народ 22 апреля на голосование за Конституцию пошёл, а этот карантин будет только отпугивать людей.
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ЮНик
1584523920
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ААМ
1584523971
А как же летний перерыв?
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