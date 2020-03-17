Владелец «Хоффенхайма» – о разработке вакцины от коронавируса: «Необходимо провести опыты на животных»

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о том, может ли появиться вакцина от коронавируса в ближайшее время средство против инфекции.
«Сроки зависят от успехов института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств).Необходимо провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Наверное, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новая волна вируса», – заявил Хопп.
- Хопп владеет 80% акций компании CureVac.
- Организация занимается разработкой вакцины от коронавируса.
Источник: Sport1.de