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    Владелец «Хоффенхайма» – о разработке вакцины от коронавируса: «Необходимо провести опыты на животных»

    Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о том, может ли появиться вакцина от коронавируса в ближайшее время средство против инфекции.

    «Сроки зависят от успехов института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств).Необходимо провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Наверное, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новая волна вируса», – заявил Хопп.

    • Хопп владеет 80% акций компании CureVac.
    • Организация занимается разработкой вакцины от коронавируса.

    Источник: Sport1.de

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      BlackMurder 1 час назад

      Слышал, что америкосы сделали вакцину, но пользоваться ей можно будет только через год

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1879

      general.lizyukov 1 час назад

      ща тебя гринпис на куски рвать будет )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      serhio80 1 час назад

      Борат, аларм или литейный? С какого животного начнете? )

      1
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      Рейтинг: +1673

      alarm > serhio80 31 минуту назад

      это вопрос нам? ответ: со свиньи. тем более, тесты на хряках помогли в борьбе с H1N1 - вполне допускаю. что помогут и с Covid-19. стыдно за спартак.

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