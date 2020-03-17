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  • Владелец «Хоффенхайма» – о разработке вакцины от коронавируса: «Необходимо провести опыты на животных»

Владелец «Хоффенхайма» – о разработке вакцины от коронавируса: «Необходимо провести опыты на животных»

17 марта 2020, 09:38
4

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о том, может ли появиться вакцина от коронавируса в ближайшее время средство против инфекции.

«Сроки зависят от успехов института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств).Необходимо провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Наверное, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новая волна вируса», – заявил Хопп.

  • Хопп владеет 80% акций компании CureVac.
  • Организация занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Источник: Sport1.de
Германия. Бундеслига Хоффенхайм
Комментарии (4)
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serhio80
1584427261
Борат, аларм или литейный? С какого животного начнете? )
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general.lizyukov
1584427760
ща тебя гринпис на куски рвать будет )))
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BlackMurder
1584428989
Слышал, что америкосы сделали вакцину, но пользоваться ей можно будет только через год
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