Владелец «Хоффенхайма» – о разработке вакцины от коронавируса: «Необходимо провести опыты на животных»

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о том, может ли появиться вакцина от коронавируса в ближайшее время средство против инфекции.

«Сроки зависят от успехов института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств).Необходимо провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Наверное, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новая волна вируса», – заявил Хопп.