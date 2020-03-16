Новый сезон РПЛ должен начаться 26 июля

Старт РПЛ в сезоне-2020/21 намечен на 26 июля, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. За неделю до этого будет сыгран матч за Суперкубок страны.
Текущий сезон РПЛ могут приостановить на этой неделе из-за пандемии коронавируса. Решение по вопросу должны принять завтра, 17 марта.
- Из-за коронавируса приостановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
- В числе зараженных есть футболисты.
- По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»