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Новый сезон РПЛ должен начаться 26 июля

16 марта 2020, 12:52
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Старт РПЛ в сезоне-2020/21 намечен на 26 июля, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. За неделю до этого будет сыгран матч за Суперкубок страны.

Текущий сезон РПЛ могут приостановить на этой неделе из-за пандемии коронавируса. Решение по вопросу должны принять завтра, 17 марта.

  • Из-за коронавируса приостановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
  • В числе зараженных есть футболисты.
  • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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серега кашин
1584356141
они старый доиграли, а уже о новом думают
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Павелий
1584358203
Т.е. решение о том, чтобы дать Зениту медали уже принято? И это называтеся честный чемпионат?
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