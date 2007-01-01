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    Новый сезон РПЛ должен начаться 26 июля

    Старт РПЛ в сезоне-2020/21 намечен на 26 июля, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. За неделю до этого будет сыгран матч за Суперкубок страны.

    Текущий сезон РПЛ могут приостановить на этой неделе из-за пандемии коронавируса. Решение по вопросу должны принять завтра, 17 марта.

    • Из-за коронавируса приостановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
    • В числе зараженных есть футболисты.
    • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      Павелий 1 час назад

      Т.е. решение о том, чтобы дать Зениту медали уже принято? И это называтеся честный чемпионат?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4847

      серега кашин 1 час назад

      они старый доиграли, а уже о новом думают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8685

      parevg 2 часа назад

      Следующий сезон, это конечно хорошо,
      Но, это надо еще доиграть...

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