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  • Защитники «Валенсии» Мангала и Гайя подтвердили, что больны коронавирусом

Защитники «Валенсии» Мангала и Гайя подтвердили, что больны коронавирусом

16 марта 2020, 06:59

В воскресенье «Валенсия» объявила о заражении пяти человек в клубе коронавирусной инфекцией.

Первым диагноз подтвердил экс-игрок «Зенита» Эсекьель Гарай. Теперь же стало известно о заболевании еще двух защитников.

«Сегодня я узнал, что у меня коронавирус. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет никаких симптомов заболевания. Тем не менее я нахожусь дома, отдельно от семьи.

Я понял, что мы можем переносить вирус без симптомов, поэтому я рекомендую всем принять необходимые меры и избежать контактов с другими людьми, даже если вы чувствуете себя хорошо. Если все последуют этим инструкциям, вместе мы сможем избежать дальнейшего распространения вируса», – написал в твиттере Эльяким Мангала.

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«Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов. Больше всего помощь нужна пожилым людям, и нашим героям из системы здравоохранения нужно заниматься серьезными случаями.

Благодарю всех сотрудников испанской системы здравоохранения: уборщиц, сиделок, ассистентов, медсестер, врачей, сотрудников скорой помощи и лабораторий. Также не хочу забывать обо всех тех, благодаря кому мы не испытываем недостатка в чем-либо. Эти люди – настоящие герои. Вместе мы победим», – написал в инстаграме Хосе Луис Гайя Пенья.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Хосе Гайя
Испания. Примера Валенсия Мангала Эльяким Гайя Хосе Луис
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