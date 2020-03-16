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  • Журналист Скира: «Барселона» готова платить тер Стегену более 6 миллионов в год

Журналист Скира: «Барселона» готова платить тер Стегену более 6 миллионов в год

16 марта 2020, 08:19
6

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб готов платить немцу 6,3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Стороны могут заключить соглашение до 2024 года. Действующий договор истекает по окончании сезона-2021/22.

  • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
  • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
  • Интерес к 27-летнему футболисту, по информации Tuttomercatoweb, проявляют «Ювентус» и «Бавария».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (6)
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dmitrinho-SurguT
1584338331
Вот кто действительно достоин повышения оклада в клубе
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OBOLEV
1584344620
Думаю зп будет больше 10мл. Так как по контракту не так много времени осталось + отличный уровень игры )
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Cules2013
1584367680
заслужил давно
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KIENDJIN
1584374839
Вать он заслуживает.
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калач
1584376710
В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола. стата топ вратаря всея мира
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Fin035
1584382341
Барса просто обязана удержать Тер Стегена! Он и Кейлор Навас лучшие вратари на сегодня!
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