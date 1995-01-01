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    Журналист Скира: «Барселона» готова платить тер Стегену более 6 миллионов в год

    «Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб готов платить немцу 6,3 миллиона евро в год плюс бонусы.

    Стороны могут заключить соглашение до 2024 года. Действующий договор истекает по окончании сезона-2021/22.

    • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
    • Интерес к 27-летнему футболисту, по информации Tuttomercatoweb, проявляют «Ювентус» и «Бавария».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      dmitrinho-SurguT 1 час назад

      Вот кто действительно достоин повышения оклада в клубе

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