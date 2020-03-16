Журналист Скира: «Барселона» готова платить тер Стегену более 6 миллионов в год

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб готов платить немцу 6,3 миллиона евро в год плюс бонусы.
Стороны могут заключить соглашение до 2024 года. Действующий договор истекает по окончании сезона-2021/22.
- Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
- В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
- Интерес к 27-летнему футболисту, по информации Tuttomercatoweb, проявляют «Ювентус» и «Бавария».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.