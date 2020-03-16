Журналист Скира: «Барселона» готова платить тер Стегену более 6 миллионов в год

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб готов платить немцу 6,3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Стороны могут заключить соглашение до 2024 года. Действующий договор истекает по окончании сезона-2021/22.