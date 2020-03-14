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  • «Проведем дома столько времени, сколько понадобится». Семья Семака ушла на карантин, чтобы не подхватить инфекцию

«Проведем дома столько времени, сколько понадобится». Семья Семака ушла на карантин, чтобы не подхватить инфекцию

14 марта 2020, 21:32
5

Семья главного тренера «Зенита» Сергея Семака в целях недопущения заражения инфекцией ушла на карантин. Об этом сообщила супруга специалиста Анна.

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани (приемная дочь семьи Семака – прим. «Бомбардир») новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределeнный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи», – написала Семак в социальной сети.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
  • РПЛ могут остановить на следующей неделе.

Источник: инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Makaweli
1584215875
Вы то можете себе это позволить, вот бы всем в месяц пару лямов получать!
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neveldomha
1584215895
Если она попросила это напечатать, то она дура, если нет, то тот кто напечатал это полный дурак. Сдедаю вид, что не читал это. Не хочется быть придурком.
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Hektor 84
1584221757
Что уже негритянка не поедет усыновлять?
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serhio80
1584253461
Бзенит на карантин тоже сажаете тогда
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