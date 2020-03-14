«Проведем дома столько времени, сколько понадобится». Семья Семака ушла на карантин, чтобы не подхватить инфекцию

Семья главного тренера «Зенита» Сергея Семака в целях недопущения заражения инфекцией ушла на карантин. Об этом сообщила супруга специалиста Анна.

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани (приемная дочь семьи Семака – прим. «Бомбардир») новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределeнный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи», – написала Семак в социальной сети.