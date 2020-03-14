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    «Проведем дома столько времени, сколько понадобится». Семья Семака ушла на карантин, чтобы не подхватить инфекцию

    Семья главного тренера «Зенита» Сергея Семака в целях недопущения заражения инфекцией ушла на карантин. Об этом сообщила супруга специалиста Анна.

    «Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани (приемная дочь семьи Семака – прим. «Бомбардир») новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределeнный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи», – написала Семак в социальной сети.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
    • РПЛ могут остановить на следующей неделе.

    Источник: инстаграм Анны Семак

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    14.03.2020 21:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 40 минут назад

      Что уже негритянка не поедет усыновлять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1001

      FENIX-SL 1 час назад

      конечно
      бабок столько что при любом апокалипсисе проживут черти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1001

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      ахахахахахаха
      те кто минусуют - видимо тоже миллионеры и боятся за здоровье из-за гриппа

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1772

      neveldomha 2 часа назад

      Если она попросила это напечатать, то она дура, если нет, то тот кто напечатал это полный дурак. Сдедаю вид, что не читал это. Не хочется быть придурком.

      1
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      Рейтинг: +573

      Makaweli 2 часа назад

      Вы то можете себе это позволить, вот бы всем в месяц пару лямов получать!

      2
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      Рейтинг: +2305

      Борат > Makaweli 1 час назад

      Какие пару Лямов ? Там больше 10 в месяц капает ! Гыгы

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