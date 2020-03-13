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Лига Европы. «Шахтер» в гостях победил «Вольфсбург» и другие результаты

13 марта 2020, 00:59
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Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Байер» в гостях победил «Рейнджерс» со счетом 3:1.

«Шахтер» на выезде взял верх над «Вольфсбургом» со счетом 2:1.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Олимпиакос (Греция) – Вулверхэмптон (Англия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эль-Араби, 54; 1:1 – Нету, 67.

Удаление: Семеду, 29 – нет.

Рейнджерс (Шотландия) – Байер (Германия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хаверц (с пенальти), 37; 0:2 – Арангис, 67; 1:2 – Эдмундсон, 75; 1:3 – Бэйли, 88.

Вольфсбург (Германия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мораес, 17; 1:1 – Брукс, 48; 1:2 – Антонио, 73.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос Вулверхэмптон Рейнджерс Байер Вольфсбург Шахтер
Комментарии (1)
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3a zenit
1584084789
хотел посмотреть матч,увидев пустые трибуны выключил телевизор.
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