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    Лига Европы. «Шахтер» в гостях победил «Вольфсбург» и другие результаты

    Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

    «Байер» в гостях победил «Рейнджерс» со счетом 3:1.

    «Шахтер» на выезде взял верх над «Вольфсбургом» со счетом 2:1.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

    Олимпиакос (Греция) – Вулверхэмптон (Англия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Араби, 54; 1:1 – Нету, 67.

    Удаление: Семеду, 29 – нет.

    Рейнджерс (Шотландия) – Байер (Германия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хаверц (с пенальти), 37; 0:2 – Арангис, 67; 1:2 – Эдмундсон, 75; 1:3 – Бэйли, 88.

    Вольфсбург (Германия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мораес, 17; 1:1 – Брукс, 48; 1:2 – Антонио, 73.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3524

      3a zenit 9 часов назад

      хотел посмотреть матч,увидев пустые трибуны выключил телевизор.

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