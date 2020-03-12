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Рейнджерс - Байер

12.03.2020, Четверг, 23:00 мск Глазго, стадион Айброкс Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Рейнджерс - Байер
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 3 1 2 8:9 -1 10
2. Рейнджерс 6 2 3 1 8:6 +2 9
3. Янг Бойз 6 2 2 2 8:7 +1 8
4. Фейеноорд 6 1 2 3 7:9 -2 5
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