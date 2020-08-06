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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Рейнджерс
Байер - Рейнджерс: обзор матча 06 августа 2020
Байер
06.08.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Рейнджерс
51'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Та
90'
Замена
А. Станилевич
️️️️
Э. Паласиос
87'
77'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
А. Морелос
77'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Тавернье
Замена
Д. Та
️️️️
С. Бендер
77'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
68'
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
68'
67'
Желтая карточка
Я. Хаджи
66'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дэвис
66'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Кент
60'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Б. Баркер
53'
Желтая карточка
Б. Баркер
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ч. Арангис
51'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Арангис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Адриан Станилевич
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Рейнджерс
13
Эндрю Фирт
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
2
Росс МакКрори
ОП
36
Джейми Барджонас
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
12
Тапсоба
5
Бендер
8
Бендер
20
Арангис
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
8
Джек
18
Арибо
10
Дэвис
77
Кент
9
Морелос
7
Баркер
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
4
Та
5
Бендер
25
Паласиос
20
Станилевич
20
Станилевич
25
Паласиос
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
7
Баркер
10
Хаджи
10
Хаджи
7
Баркер
2
Тавернье
2
Паттерсон
2
Паттерсон
2
Тавернье
77
Кент
11
Джонс
11
Джонс
77
Кент
10
Дэвис
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Дэвис
9
Морелос
21
Стюарт
21
Стюарт
9
Морелос
Остались в запасе
Байер
Рейнджерс
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
23
Льюис Майо
ЦЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
2
Росс МакКрори
ОП
13
Эндрю Фирт
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
23
Льюис Майо
ЦЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
2
Росс МакКрори
ОП
13
Эндрю Фирт
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Байер - Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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