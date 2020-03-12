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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Байер
Рейнджерс - Байер: обзор матча 12 марта 2020
Рейнджерс
12.03.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Байер
37'
К. Хаверц (П)
67'
Ч. Арангис
88'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Байер
88'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
86'
Желтая карточка
М. Диаби
Замена
М. Полстер
️️️️
Д. Тавернье
85'
82'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Демирбай
81'
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
Р. Кент
79'
77'
Желтая карточка
Венделл
Желтая карточка
С. Эрфилд
73'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Г. Камара
68'
68'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Тапсоба
67'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Арангис
62'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Д. Арибо
54'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хаверц
29'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
Г. Камара
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Айман Азхил
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Адриан Станилевич
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
25
Эдмундсон
2
Тавернье
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
10
Дэвис
77
Кент
9
Морелос
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
15
Драгович
4
Та
8
Вайзер
18
Венделл
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
19
Диаби
29
Хаверц
18
Камара
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Камара
2
Тавернье
8
Полстер
8
Полстер
2
Тавернье
18
Арибо
22
Камбери
22
Камбери
18
Арибо
12
Тапсоба
10
Паулиньо
10
Паулиньо
12
Тапсоба
26
Демирбай
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
Остались в запасе
Рейнджерс
Байер
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
28
Рамазан Озкан
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Рейнджерс - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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