«Атлетико» прервал 42-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» на «Энфилде»

«Ливерпуль» на своем поле уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основное время встречи завершилось минимальной победой мерсисайдцев, однако в овертаймах соперник забил три гола, одержав итоговую победу со счетом 3:2.

Таким образом, прервалась 42-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» (37 побед и пять ничьих).

Кроме того, действующий лидер АПЛ впервые за шесть лет потерпел поражение на домашнем стадионе в еврокубковых турнирах.

«Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

Впервые за 13 лет оба финалиста Лиги чемпионов не вышли в 1/4 финала в следующем сезоне