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    Клопп – о поражении от «Атлетико»: «В решающие моменты все было против нас»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Мерсисайдцы выиграли 1:0 в основное время.
    • На 94-й минуте ливерпульцы удвоили преимущество, но потом пропустили три гола и вылетели из турнира.

    «Я доволен тем, как сегодня выглядела моя команда. Против «Атлетико» играть невероятно трудно. Последние пару лет нам несколько раз откровенно везло в Лиге чемпионов. Без этого мы не смогли бы дважды выйти в финал. Но сегодня в решающие моменты все было против нас», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2020 09:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1222

      koli4ka 6 часов назад

      а я ОЧЕНЬ рад,что эти несостоявшиеся чемпионы вылетели,как пробка из бутылки шампанского,ну уж больно высоко задрали планку о себе!!!

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      Рейтинг: +530

      fhnv 11 часов назад

      Да у них вратарь не пробиваемый вообще, а твой чудик сам себе гол привёз и понеслось

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      Рейтинг: +6283

      FanatSerj 12 часов назад

      Клопп через чур добрый, он много дает шансов игрокам раскрыться, вырасти в более мастеровитых игроков и это у него с полевыми игроками получается. А вот с вратарями он уже второй раз на те же грабли наступает.

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      Рейтинг: +3296

      momwig_ 13 часов назад

      Нет, это не нефарт, это обратная сторона доминирования в АПЛ в этом сезоне. Это подводит в том числе ПСЖ сейчас, с учетом ещё и того, что уровень французской лиги - не уровень АПЛ. Это мешает в какие-то годы и Барселоне в ЛЧ. Это в конце концов несколько понижало планку Спартака времен доминирования в Российском футболе (нет, я далек от мысли о трофеях ЛЧ... хотя КУЕФА, при удачном раскладе пройдя Интер, в том году взяли бы) несколько гасило его потенциал. Все понимают, что ЛЧ - это "совсем другой уровень противостояния", все про это говорят, но внутренне переиначить себя на отдельные матчи - катастрофически трудно. И наоборот - досадная просадка прошлой зимой, когда Ливер растерял преимущество, заставила его гнаться за МС до самого конца, а те тоже не допустили серьезных ошибок и в финале ЛЧ злой Ливер выплеснул всё, что накопилось. Так что в этом году по развитию сюжета им всё равно ничего там не светило, а Атлетико - хороший вариант пропустить дальше, они-то - почти вечные "вторые" и уж хз как по трофеям, а зажечь ещё зажгут.

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      Рейтинг: +1825

      solodealer 14 часов назад

      Против вас было не "всё", а Облак.. Но вчера... это было "ВСЁ!")))

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      Рейтинг: +6283

      FanatSerj > solodealer 12 часов назад

      да и Облак не помог 2-0 Ливер сделал, тут больше неожиданно всплыла старая проблема, которую раньше называли "Кариус" ))

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      Рейтинг: +243

      кто там 14 часов назад

      Не всё а только ваш вратарь был против вас)
      Учитывая уровень Облака, то забитые ему 2 мяча говорят о том что в нападении всё более менее норм.

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