Клопп – о поражении от «Атлетико»: «В решающие моменты все было против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы выиграли 1:0 в основное время.

На 94-й минуте ливерпульцы удвоили преимущество, но потом пропустили три гола и вылетели из турнира.

«Я доволен тем, как сегодня выглядела моя команда. Против «Атлетико» играть невероятно трудно. Последние пару лет нам несколько раз откровенно везло в Лиге чемпионов. Без этого мы не смогли бы дважды выйти в финал. Но сегодня в решающие моменты все было против нас», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» впервые при Клоппе вылетел из еврокубков. Ранее было три финала