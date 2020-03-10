Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Р-Спорт»: принято решение об отставке президента «Оренбурга» Кияева

«Р-Спорт»: принято решение об отставке президента «Оренбурга» Кияева

10 марта 2020, 12:36
1

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев покинет свой пост, утверждает «Р-Спорт».

«Принципиально решение принято, это вопрос времени», – сказал источник агентства. Сам Кияев в ответ на вопрос журналиста заявил, что ему в данный момент «разговаривать неудобно».

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин на просьбу прокомментировать информацию источника ответил: «Я не в курсе ситуации».

  • «Оренбург» после 20 сыгранных матчей этого сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны вылета в ФНЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+