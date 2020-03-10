«Р-Спорт»: принято решение об отставке президента «Оренбурга» Кияева

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев покинет свой пост, утверждает «Р-Спорт».

«Принципиально решение принято, это вопрос времени», – сказал источник агентства. Сам Кияев в ответ на вопрос журналиста заявил, что ему в данный момент «разговаривать неудобно».

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин на просьбу прокомментировать информацию источника ответил: «Я не в курсе ситуации».