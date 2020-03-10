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    «Р-Спорт»: принято решение об отставке президента «Оренбурга» Кияева

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев покинет свой пост, утверждает «Р-Спорт».

    «Принципиально решение принято, это вопрос времени», – сказал источник агентства. Сам Кияев в ответ на вопрос журналиста заявил, что ему в данный момент «разговаривать неудобно».

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин на просьбу прокомментировать информацию источника ответил: «Я не в курсе ситуации».

    • «Оренбург» после 20 сыгранных матчей этого сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны вылета в ФНЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    10.03.2020 12:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 10 марта, 12:50

      Летом физрук Тедеска сбежит из мазутного проекта. В Пердиве кому охота бултыхаться. Гыгыгы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > Литейный4 10 марта, 20:24

      Летом семал сбежит с вашего позорного синита

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