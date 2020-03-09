Чистякова заменили в матче с ЦСКА после того как партнер разбил ему лицо

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. В первом тайме защитника хозяев Дмитрия Чистякова пришлось заменить на Александра Саплинова.
Дело в том, что Чистякову случайно разбил лицо бутсой другой защитник «Ростова» – Максим Осипенко. Он перешел в команду зимой из «Тамбова».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
- В матче к 39-й минуте случились два гола, незабитый пенальти и удаление.
- «Ростов» в таблице идет выше ЦСКА.
Источник: Бомбардир.ру