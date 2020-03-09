Чистякова заменили в матче с ЦСКА после того как партнер разбил ему лицо

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. В первом тайме защитника хозяев Дмитрия Чистякова пришлось заменить на Александра Саплинова.

Дело в том, что Чистякову случайно разбил лицо бутсой другой защитник «Ростова» – Максим Осипенко. Он перешел в команду зимой из «Тамбова».