ЦСКА в матче с «Ростовом» остался в меньшинстве, Акинфеев отразил пенальти, а спустя четыре минуты Сигурдссон забил мяч

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 20-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Ильзат Ахметов.

За фол назначили пенальти, который Роман Еременко не забил – отразил Игорь Акинфеев. Спустя четыре минуты ЦСКА вышел вперед.