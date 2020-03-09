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    ЦСКА в матче с «Ростовом» остался в меньшинстве, Акинфеев отразил пенальти, а спустя четыре минуты Сигурдссон забил мяч

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 20-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Ильзат Ахметов.

    За фол назначили пенальти, который Роман Еременко не забил – отразил Игорь Акинфеев. Спустя четыре минуты ЦСКА вышел вперед.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
    • ЦСКА в случае победы поднимется на второе место.
    • «Ростов», если проиграет, окажется на пятой строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2020 14:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +130

      From1945 9 марта 2020, 18:21

      Все фигня! алканавты и нарки забивают и выигрывают!!! Это уровень нашего футбола!
      пипец, зачем включил?

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 марта 2020, 15:02

      Как и предполагалось питерский судья испортит игру, красная карточка была лишней. Зенит с чемпионством...

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > Dgad 9 марта 2020, 16:12

      Так судья из Питера? Тогда все на своих местах(

      0
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      Рейтинг: +575

      AleSan4es 9 марта 2020, 14:55

      Мудья тридвараз

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