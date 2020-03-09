ЦСКА в матче с «Ростовом» остался в меньшинстве, Акинфеев отразил пенальти, а спустя четыре минуты Сигурдссон забил мяч

Все фигня! алканавты и нарки забивают и выигрывают!!! Это уровень нашего футбола!
пипец, зачем включил?
В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 20-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Ильзат Ахметов.
За фол назначили пенальти, который Роман Еременко не забил – отразил Игорь Акинфеев. Спустя четыре минуты ЦСКА вышел вперед.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
- ЦСКА в случае победы поднимется на второе место.
- «Ростов», если проиграет, окажется на пятой строчке.